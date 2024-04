La participación de la campeona del mundo en el Tour de Francia femenina se decidirá después del debut en Lieja-Bastogne-Lieja

SD Worx-Protime ha confirmado que Lotte Kopecky participará en el Giro de Italia femenino en vísperas de su gran objetivo de los Juegos Olímpicos de París, pero su participación en el Tour de Francia femenino sigue siendo una incógnita.

El director deportivo Danny Stam confirmó la participación del belga en declaraciones a Het Laatste Nieuwsy se tomará una decisión sobre el Gran Tour de Francia después de su debut en Liège-Bastogne-Liège Femmes el 21 de abril.

“Lotte (Kopecky) correrá el Giro. Es una carrera ideal para puntuar y mejorar las victorias de etapa”, dijo Stam al periódico belga.

“Aún no hay una lista larga para el Tour porque algunos corredores están lesionados y aún no está claro si estarán en forma. Después de Lieja, me sentaré con Lotte y hablaré sobre el Tour. Lo más importante es lo que ella quiere”.

Kopecky fue imperiosa en el Tour de 2023 cuando ganó la primera etapa, reclamó la camiseta verde de puntos y terminó segunda en la general detrás de su compañera de equipo Demi Vollering.

Sin embargo, ha tenido dudas sobre su participación desde que se anunciaron las fechas y la ruta el año pasado, debido a la estrecha programación con el evento de pista Omnium en los Juegos Olímpicos.

La última de las cuatro carreras de Omnium finaliza el 11 de agosto, justo un día antes del inicio del Tour de France Femmes en Rotterdam. Kopecky definitivamente quiere correr, pero admitió en octubre que “el Tour se realiza todos los años, mientras que los Juegos Olímpicos son sólo una vez cada cuatro años”, lo que hace que sea una decisión difícil.

Por el contrario, el renombrado Giro de Italia Femenino encaja perfectamente con los objetivos olímpicos de Kopecky, que se celebrará del 7 al 14 de julio en ocho etapas de carrera. Esto le daría a Kopecky tres semanas para alcanzar su pico absoluto para la carrera olímpica en ruta en París el 4 de agosto.

Se perdió la carrera por etapas italiana en 2023, pero la corrió allí en 2019, 2020 y 2022. El Giro también fue donde obtuvo su primera de muchas victorias en el WorldTour en la etapa 7 hace cuatro años, cuando todavía corría para Lotto Soudal.

Recién llegada de su emocionante victoria en la París-Roubaix, Kopecky será la siguiente en acción durante las Clásicas de las Ardenas en la Amstel Gold Race y Lieja.

A pesar de que Kopecky es el proyecto a largo plazo en SD Worx-Protime, habiendo firmado una extensión de contrato hasta 2028 y Vollering dejará el equipo en 2025, jugará un papel secundario frente a su compañera de equipo holandesa en las clásicas montañosas.

“Demi es nuestra líder en las Ardenas. Esperamos conseguir al menos una victoria con ella”, dijo Stam. “De ahora en adelante, Demi es la protagonista principal y Lotte es la protagonista en la sombra. Un rol importante. Todavía espero algo de Lotte”.

A pesar de perderse un tercer Tour de Flandes consecutivo, Stam aseguró que la temporada ya ha sido un éxito para la Campeona del Mundo con grandes victorias sumadas a su palmarés.

“Había mucha presión sobre nuestro equipo y sobre Lotte como campeona del mundo, pero ganó Strade Bianche y Paris-Roubaix. Entonces se puede considerar una campaña exitosa”, dijo, antes de admitir que no es el terreno de las Ardenas lo que podría ser la ruina de Kopecky, sino su forma después de una dura campaña en las Clásicas.

“No es el recorrido lo que será decisivo para Lotte en Lieja, sino la frescura mental y física después de una larga primavera. Ha estado trabajando para el Tour de Flandes y Roubaix. Queda por ver cuánto queda en su tanque en comparación con los que estarán relativamente frescos al principio”.