“Todo el mundo era muy consciente de la trágica pérdida”, dice Longo Borghini tras la carrera de élite femenina en ruta

La fallecida Muriel Furrer fue recordada con un minuto de silencio antes del inicio de la carrera élite femenina en ruta del Campeonato del Mundo, y su trágica muerte estuvo en la mente de todos y cada uno de los participantes en una tarde empapada de lluvia en Zúrich.

Minutos después de defender su maillot arcoíris con un atronador sprint, Lotte Kopecky fue conducida a una tienda de campaña cerca del podio para su entrevista relámpago. A la belga se le pidió que describiera sus sentimientos inmediatos al cruzar la línea, pero lo primero que pensó fue en Furrer, quien murió el viernes después de su accidente en la carrera de ruta femenina junior del día anterior.

“Fue una especie de incredulidad, pero antes que nada quiero dar mi más sentido pésame a la familia de Muriel”, dijo Kopecky. “El minuto de silencio al inicio, ver a los corredores suizos llorar, es algo que simplemente no quieres ver. Creo que es muy difícil para ellos”.

Cuando se le preguntó si su título mundial estaba dedicado al fallecido Furrer, internacional suizo en carretera, ciclocross y mountain bike, Kopecky asintió: “Sí, se puede decir eso”.

Las palabras de Kopecky fueron repetidas por Noemi Rüegg, la mejor clasificada de las ciclistas de su país, en el puesto 11. Antes de la salida, Rüegg y sus cinco compañeras suizas guardaron un minuto de silencio en memoria de la joven de 18 años en la primera fila del pelotón, tomadas del brazo. “Correremos con Muriel en el corazón y veremos cómo va”, había dicho Rüegg antes de afrontar 154 km de carrera en un clima terriblemente húmedo y frío.

A pesar de las condiciones y la atmósfera tranquila que ahora colorea estos Campeonatos del Mundo, los pilotos locales aún fueron aplaudidos de todo corazón por la multitud que se alineaba al borde de la carretera. De manera macabra pero comprensible, la tarde de carreras proporcionó unas horas de distracción de la tragedia que había ocurrido en esas mismas carreteras.

“El ambiente en Zürichberg era fantástico. Intenté disfrutarlo y pude empaparme de todo”, dijo Rüegg, aunque los gritos de aliento y su gran actuación fueron sólo un respiro temporal del ambiente reinante.

“El año pasado no hubiera creído que pudiera lograr algo así”, dijo Rüegg. “Pero fueron dos días muy difíciles. Pensé en Muriel durante la carrera. Al final, fue agradable llegar a la meta y abrazar a mi familia.”

Aunque Kopecky reclamó el maillot arcoíris, Elisa Longo Borghini (Italia) fue sin duda la artista más destacada del día, con su agresión en la última vuelta casi llevándola al título mundial.

Incluso después de que la favorita Demi Vollering (Países Bajos) la recuperara, Longo Borghini reunió fuerzas para correr hasta el tercer lugar. Fue su quinta medalla de bronce en una carrera en ruta en un campeonato mundial, después de los Mundiales de 2012 y 2020 y los Juegos Olímpicos de 2016 y 2020.

Posteriormente, en la sala de prensa, Longo Borghini habló con los periodistas sobre sus tácticas con considerable detalle, pero también explicó elocuentemente la aparente paradoja de competir para ganar una carrera ciclista mientras se lamenta la trágica pérdida de una vida joven.

“Creo que hoy no había una sola persona en el pelotón que no pensara en ayer y que no pensara en la joven que falleció”, dijo Longo Borghini. “Pero al final, cuando corremos, centrarse en las carreras. Quizás a veces eso no sea correcto, y quizás deberíamos pensar más en nuestra salud y nuestra vida. Pero cuando somos atletas, nos centramos en el rendimiento”.

“Al comienzo de hoy, todos estaban muy conscientes de la trágica pérdida. Pero tan pronto como comenzó la carrera, nos concentramos en la carrera y corrimos. Creo que correr hoy también fue una forma de celebrar su vida, el hecho de que ella era ciclista, que tenía sueños y tenía metas, y que lamentablemente falleció haciendo lo que amaba.”