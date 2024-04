El Campeón del Mundo terminará Omnium un día antes de la salida en Rotterdam

El director de SD Worx, Danny Stam, confirmó que la campeona del mundo Lotte Kopecky no participará en el Tour de Francia femenino este año.

Kopecky no estaba segura de poder correr el Tour este año porque los Juegos Olímpicos de París terminan un día antes del Tour de Francia Femmes Grand Départ en Rotterdam. Ganar una medalla en los Juegos Olímpicos es una de las principales prioridades de Kopecky esta temporada.

“El omnium termina el domingo por la tarde, el Tour comienza el lunes por la mañana. Es casi imposible hacerlo correctamente”, dijo Stam. esporza.

“Combinar esos dos eventos también sería una tarea muy difícil mentalmente”.

Kopecky ganó la primera etapa del Tour de Francia Femmes avec Zwift en 2023 y mantuvo el maillot amarillo hasta la penúltima etapa hasta el Col du Tourmalet, cuando perdió contacto en la subida final y el liderato general pasó a su compañera de equipo Demi Vollering.

En la presentación de la ruta del Tour de Francia, Kopecky dijo que quería correr el Tour porque tiene dos etapas que transcurren por carreteras belgas: la etapa 3 utiliza parte del recorrido Lieja-Bastogne-Lieja y la etapa 4 sale de Bastogne.

“Cuando veo el recorrido, definitivamente tengo ganas de correr. El hecho de que pase por Bélgica también es algo muy bonito. Por otro lado, el Tour se celebra todos los años, mientras que los Juegos Olímpicos sólo se celebran una vez cada cuatro años. Hay También hay muy buenos objetivos después del Tour, por lo que no está muy claro en este momento”, dijo Kopecky.

“El cambio de la pista a la carretera no es un problema en sí mismo, ese no es mi mayor temor. El Tour en sí es simplemente muy duro y después de semejante ómnium no sólo has sido muy profundo físicamente, sino también mentalmente”.

Kopecky puso énfasis en los Clásicos de Primavera de este año sabiendo que la decisión sobre si correr o no el Tour vendría después. Ganó Strade Bianche, Nokere Koerse y Paris-Roubaix este año, así como el UAE Tour Women en febrero.

Su calendario incluye el Tour de Gran Bretaña Femenino (6-9 de junio) y el Giro de Italia Femenino (7-14 de julio) antes de los Juegos Olímpicos de París. En la última parte de la temporada, pondrá sus miras en el Campeonato Mundial de Zúrich.