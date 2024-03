El campeón mundial, sustituto tardío del lesionado Van den Broek-Blaak, refuerza el desafío del equipo al tres veces ganador Lidl-Trek

En lo que va de temporada, Lotte Kopecky ha participado en tres carreras de un día, con dos victorias y un segundo puesto, aunque puede ser un reemplazo tardío sin “expectativas” mientras hace su Trofeo Alfredo Binda – Comune di debut de Cittiglio, es poco probable que eso haga que sus rivales vean al campeón del mundo como una amenaza menor el domingo.

Es una carrera que su equipo SD Worx-Protime no ha ganado desde 2016, cuando Lizzie Deignan obtuvo la victoria por segundo año consecutivo vistiendo los colores de Boels Dolmans, una antigua encarnación del equipo, pero ahora Deignan se alineará como sólo una de las muchas cartas para Lidl-Trek, que ha ganado las tres últimas ediciones de la carrera. La ciclista más exitosa de SD Worx-Protime en los últimos años ha sido Chantal van den Broek-Blaak, que quedó segunda en 2018 y luego cuarta en 2022, pero tuvo que retirarse tarde después de una caída en Nokere-Koerse.

Sin embargo, el equipo claramente no está listo para retirarse en el Trofeo Alfredo Binda, sino que agregó una de sus cartas de triunfo más poderosas para reforzarlo.

“Así que ahora tenemos al campeón del mundo en la salida”, dijo la directora deportiva Anna van der Breggen en un comunicado. “Lotte puede correr aquí sin presión. No tenemos ninguna expectativa de ella, porque el cambio es de último momento. Siempre es un valor añadido para el equipo. Esta es una carrera dura en términos de altímetros. Lotte es una gran ayuda de todos modos.”

Kopecky competirá junto a personas como Elena Cecchini, que tiene un sólido historial en el evento y bien podría ser una contendiente para el equipo, Niamh Fisher-Black, Femke Gerritse, Barbara Guarischi y también Marlen Reusser. Van der Breggen señaló a Reusser como corredora que la carrera podría ser perfecta, pero la enfermedad le ha generado algunas dudas sobre su forma.

“Me gusta mucho esta carrera”, dijo Reusser. “Al principio tenía expectativas muy altas, pero sufrí esa infección por COVID. No pude entrenar y perdí tiempo por eso. En consecuencia, mi forma no es excelente, pero me siento bastante bien de nuevo”.

De cualquier manera, SD Worx-Protime claramente ingresa al evento Women’s WorldTour de 140,5 km con muchas opciones, lo que podría ser crucial dada la naturaleza impredecible de la carrera, hacia la cual Van der Breggen dijo que el equipo se dirige con la mente abierta.

“El Trofeo Alfredo Binda siempre es una gran carrera para ver, precisamente por su imprevisibilidad”, dijo Van der Breggen. “Aquí una escapada puede llegar hasta el final. A veces esto provoca que haya demasiados intentos de ataque, por lo que nadie se escapa y al final termina siendo un sprint colectivo. Un sprint con un grupo de élite también es posible y en el pasado “He visto solos largos aquí. En resumen: fascinante”,