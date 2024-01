El equipo holandés dice que retiró el interés después de enterarse de que el danés no tenía cláusula de rescisión en su contrato

Después de una temporada de fichajes invernal dominada por la saga de Cian Uitjdebroeks, Visma-Lease a Bike ha sido acusada de intentar fichar a otro ciclista bajo contrato, esta vez Andreas Kron de Lotto-Dstny.

El equipo holandés finalmente fichó a Uijtdebroeks después de pagar una tarifa a su ex equipo Bora-Hansgrohe para rescindir su contrato un año antes. A diferencia de otros deportes como el fútbol, ​​este tipo de movimiento es raro en el ciclismo, donde los ciclistas normalmente sólo cambian de equipo cuando expiran sus contratos.

El director general de Lotto-Dstny, Stéphane Heulot, afirmó que Visma-Lease a Bike también intentó añadir a Kron a sus filas esta temporada baja. El danés de 25 años ganó la segunda etapa de la Vuelta a España la temporada pasada y terminó cuarto en la Amstel Gold Race en abril mientras disfrutaba de su mejor temporada como profesional.

“Este tipo de proceso puede acabar con el interés en las carreras”, dijo Heulot a RTBF sobre la práctica de los ciclistas que rompen contratos para pasar a uno de los equipos más grandes del pelotón. “Se vuelve complicado mantenerse al día con equipos con mayores presupuestos y tres veces la potencia de fuego del nuestro.

“Lo que me preocupa es que el entrenador del equipo anfitrión (Richard Plugge) es el presidente de la AIGCP, la asociación del equipo. Si tienes un presidente que no respeta las reglas, es difícil confiar en él. Lo intentaron. “Hacer lo mismo aquí con Andreas Kron. Es molesto y no está en el espíritu de servir al ciclismo”.

RTBF se puso en contacto con Visma-Lease a Bike en respuesta al reclamo. La escuadra holandesa dijo que Kron afirmó tener una cláusula en su contrato que le permitía irse, aunque parece que ese no fue el caso.

“Kron se puso en contacto con nosotros y afirmó tener una cláusula en su contrato que le permitía irse si era a un equipo WorldTour. Sin embargo, resultó que ese no era el caso (o al menos su equipo lo disputó), así que se retiró”, dijo Visma-Lease a Bike.

Que los ciclistas rompan contratos para mudarse a otro lugar no es una idea nueva en el ciclismo: los equipos WorldTour han “comprado” ciclistas jóvenes con talento de equipos más pequeños en el pasado. Egan Bernal e Iván Sosa pasaron de Androni a Ineos Grenadiers de esta manera.

La medida también ha causado controversia –y casos judiciales– en el pasado, con Wout van Aert todavía inmerso en una batalla legal para evitar pagar una compensación después de su traslado de Vérandas Willems a Visma.

Heulot lamentó el estado del mercado de fichajes moderno del ciclismo, culpando a los agentes que buscan ganar dinero con sus corredores y calificando la saga de Uijtdebroeks como “angustiosa y muy mala para el ciclismo”.

“Estas son cosas que no se hacían hace unos años”, dijo Heulot. “Cada vez hay más agentes en nuestro negocio. Algunos quieren ganar dinero a costa de los corredores y no servir a sus carreras, incluso si no deberíamos ponerlos a todos en la misma canasta.

“El caso de Cian es angustioso y muy malo para el ciclismo. Tan pronto como no respetas tu contrato, empiezas a deslizarte por una pendiente peligrosa. Tuvimos un caso similar con Caleb Ewan este verano, pero fue diferente: pudimos respetar el contrato si quería, pero ambas partes acordaron separarse”.