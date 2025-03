“Espero que las autoridades cumplan con su deber”: el italiano se fue con microfractura de hombro y costilla dislocada después de asalto durante el viaje de entrenamiento

El corredor italiano Luca Colnaghi se ha dejado amamantando una clavícula y microfractura dislocada a la costilla después de que un par de motociclistas lo atacó mientras entrenaba el miércoles.

El jugador de 26 años, que está en su cuarta temporada con el grupo VF-Bardiani CSF-Faizanè, estaba entrenando con su hermano Andrea cerca del lago Como en el norte de Italia, cuando la pareja fue acorralada por un motociclista.

Hablando con TuttobiciwebColnaghi dijo que el motociclista obligó a la pareja a detenerse antes de empujarlo al suelo y atacarlo.

“Desafortunadamente, en nuestro camino, nos encontramos con un chico en una moto en busca de problemas. Me flanqueó, me insultó y puso su bicicleta de lado para obligarme a parar”, dijo Colnaghi.

“Cuando me encontré cara a cara con él, tratamos de calmarlo, para decirle que se detuviera, que no teníamos ganas de pelear, pero él me empujó y me hizo caer.

“Me atacó, agarrándome por el cuello. Afortunadamente, mi hermano y yo logramos detenerlo y hacer que se fuera. Intentó intimidarnos volviendo a la manera incorrecta como si se estrellara contra nosotros de frente, pero ese parecía ser el final”.

Colnaghi, quien comenzó su temporada 2025 con cuatro carreras de un día en España, dijo que luego regresó a la escena del ataque al darse cuenta de que sus auriculares habían caído del bolsillo de su jersey.

“Cometí el error de regresar solo a la escena”, dijo, antes de describir el segundo ataque, en el que el primer motociclista fue acompañado por otro.

“El motociclista, que más tarde descubrí, ya era conocido por la policía, regresó con otra en una bicicleta. Primero, me pusieron para hacerme caer y luego, cuando estaba huyendo, el otro levantó una roca del camino y la arrojaron a mi rueda trasera”, dijo Colnaghi.

“No contentos con eso, vinieron a mí con la moto, bloqueándome contra la pared corta al costado del camino que separaba el camino del lago. Ya estaba herido por el impacto, pero como si eso no fuera suficiente, los dos dejaron la bicicleta para agarrarme por detrás y golpearme en la cara”.

El padre de Colnaghi llegó a la escena poco después, después de haber sido alertado por una alarma en su computadora en bicicleta. Los servicios de emergencia y Carabinieri también llegaron, aunque Colnaghi dijo que estaba molesto porque ningún automovilista se había detenido para intervenir o ayudar.

“Me entristeció mucho descubrir que, a pesar de mis flagrantes súplicas de ayuda, ningún automovilista se detuvo”, dijo Colnaghi. “Solo un ciclista aficionado que presenció la escena, cuando estaba en la ambulancia, se ofreció a ser mi testigo. He estado entrenando en estas carreteras desde que era niño y hoy el ciclismo es mi trabajo.

“Llevo un uniforme reconocible y la probabilidad de encontrar estos personajes es una conclusión inevitable. Salgo en mi bicicleta con '25 más de los ojos abiertos ', pero espero que nunca vuelvan a hacer nada malo a mí ni a nadie más. Creo en la justicia, y espero que las autoridades cumplan con su deber, de lo contrario, ¿cómo se defiende en Italia?”

Colnaghi logró tomar una foto de las placas de números del motociclista durante los ataques. Ha pedido ayuda del ACCPI (Unión del Jinete italiano) y ha presentado una queja ante el Carabinieri. Zerosbatti, una firma legal especializada en ayudar a los ciclistas, representará a Colnaghi.

“Los atacantes de Luca Colnaghi, como resultado de las investigaciones que solicitamos a través de la demanda, tendrán que responder por delitos graves como lesiones intencionales, asalto, amenazas, con circunstancias agravantes”, dijo el abogado Federico Balconi.

“Esperamos que la Oficina del Fiscal Público realice rigurosamente todas las actividades necesarias para garantizar a Luca y a todos los ciclistas en la seguridad y protección del área de estas personas peligrosas”.

Colnaghi sufrió un hombro dislocado en el ataque, también sufriendo una microfractura de costilla. Se le ha aconsejado que tome un descanso de 10 días de las carreras, pero se dirige a Bélgica este fin de semana con el GP Criquelion y GP Monseré en su próximo horario.

“VF Group-Bardiani CSF-Faizanè expresa su apoyo y solidaridad con Luca Colnaghi, quien fue víctima de un asalto grave mientras regresaba a casa después de una sesión de entrenamiento”, dijo el equipo italiano en un comunicado publicado después del ataque.

“Colnaghi sufrió un hombro dislocado y una microfractura en sus costillas, con un pronóstico de 10 días de descanso. A pesar de esto, su espíritu de lucha lo lleva a honrar sus compromisos deportivos en Bélgica el próximo fin de semana en el GP Criquiielion y GP Monseré, las carreras están decididos a participar”.