‘Es algo que me emociona. A mí también me da miedo, pero es algo bueno”, dice el galés sobre su doble intento de Gran Vuelta

Geraint Thomas se está preparando para regresar al Giro de Italia en mayo, combinando el Gran Tour de Italia, donde terminó segundo el año pasado, con el Tour de Francia un mes después.

El galés se enfrentará a Tadej Pogačar en ambas carreras, ya que ambos aspiran a convertirse en el primer corredor en hacer el doblete Giro-Tour desde Marco Pantani en 1998.

Para Thomas, que se perdió por poco la victoria en el Giro en el penúltimo día ante Primož Roglič, ver a Pogačar anunciar su participación en la carrera ciertamente complica sus propias posibilidades de llevarse a casa la maglia rosa.

Sin embargo, le dijo La Gazzetta dello Sport Que será emocionante competir contra Pogačar en Italia, gane o pierda.

“Es Pogačar y hubiera preferido que no viniera, pero al mismo tiempo tenerlo es fantástico”, dijo. “Su participación cambia la carrera y su equipo llevará el peso de la carrera, pero en los años venideros dejará un enorme legado como uno de los más grandes de todos los tiempos.

“Es increíble, así que ser competitivo con él y luchar por lo mismo es emocionante”.

Ambos corredores asumen un nuevo desafío en 2024, ya que aspiran a dar lo mejor de sí en el Giro y el Tour.

Sólo seis corredores han logrado la proeza de ganar ambos –Fausto Coppi (dos veces), Jacques Anquetil (una vez), Eddy Merckx (dos veces), Bernard Hinault (dos veces) y Miguel Indurain (dos veces)–, mientras que Alberto Contador (ganador y quinto en 2015). ), Chris Froome (ganador y tercero en 2018) y Tom Dumoulin (segundo en ambos en 2018) han estado más cerca en la historia reciente.

Thomas calificó como un “gran desafío” para él mantenerse en plena forma en ambas carreras, con 34 días de diferencia entre las dos carreras esta temporada.

“Es simplemente un gran desafío estar en mi mejor nivel durante tanto tiempo, y nunca lo había hecho antes, pero me gustan estas cosas nuevas”, dijo Thomas. “Son las cosas que dan sentido a tu ser como ciclista.

“Para mí, requerirá mucho compromiso mental además de físico. Es algo que me emociona. También me asusta, pero es algo bueno. Es mi 19º año como profesional, así que es bueno mezclar las cosas un poco”. un poco y eso me mantendrá concentrado”.

Dependiendo de su forma en Francia, Thomas podría terminar compitiendo para la general (Pogačar luchará allí contra Roglič, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard) o apoyando a las esperanzas más jóvenes de la general del Ineos Grenadiers, Carlos Rodríguez y Tom Pidcock.

“Pensé: ‘¿Qué tengo que perder?’ Iré al Giro, conseguiré el mejor resultado allí y luego iré al Tour en la mejor forma posible”, afirmó. “Si eso significa correr para mí o ayudar a Carlos Rodríguez en la montaña o en el llano, todavía no lo sé, pero eso también es parte de la diversión.

“Sepp Kuss hizo tres Grandes Vueltas el año pasado, lo que fue un trabajo increíble. El período entre el Giro y el Tour será importante y luego la carrera en ruta en los Juegos Olímpicos también está en mis pensamientos.

“Al final, pueden pasar muchas cosas, tanto buenas como malas, y ciertamente sé algo al respecto”, concluyó, refiriéndose a la contrarreloj de Monte Lussari del año pasado. “Ya veremos. Estoy disfrutando el desafío”.