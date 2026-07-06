El esloveno posiblemente esté planeando una respuesta temprana en la etapa 2 después de perderse la victoria en la contrarreloj por equipos ante su rival de larga data por 12 segundos en Barcelona.

La búsqueda de Tadej Pogačar de un quinto título del Tour de Francia que iguale el récord no tuvo un comienzo perfecto en la primera etapa contrarreloj por equipos en Barcelona, ​​terminando tercero ese día mientras su rival de larga data, Jonas Vingegaard, lograba la victoria para Visma-Lease a Bike.

Sin embargo, ha dicho que no estaba demasiado decepcionado y destacó lo complacido que estaba de haber dejado atrás el día estresante que trae una crono, con los equipos comenzando su preparación temprano en la mañana, solo para que todo el día se decidiera en 21 minutos y 47 segundos después de horas de anticipación.

“No”, respondió simple y llanamente a la pregunta de si estaba decepcionado, “estoy muy feliz, hicimos una muy buena actuación. Por supuesto, siempre aspiramos a la victoria, pero creo que hicimos una crono realmente buena y estoy muy feliz de que el día haya terminado.

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“Es muy difícil hacer este día, es largo y te preparas solo para estos 20 minutos con el equipo. Es muy estresante, pero lo disfruté hoy. Ha pasado mucho tiempo desde que hice una contrarreloj y, de hecho, fue una muy buena actuación. Podemos estar contentos con el día de hoy y motivados para los próximos días”.

Pogačar también tuvo que contentarse con el título de mejor escalador del día, con el maillot de lunares por haber hecho el mejor tiempo desde el último control hasta la meta, disputando las dos últimas subidas a Montjuïc, superando en dos segundos el tiempo de Vingegaard y Remco Evenepoel.

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“Buenas noticias: tengo piernas para escalar”, se rió, “pero no, la subida fue bastante corta e Isaac (del Toro) hizo un trabajo realmente increíble”, dijo Pogačar, quien normalmente elogió a sus compañeros del UAE Team Emirates XRG que lo llevaron al pie de las subidas finales.

“Es un chico tan bueno y realmente todo el equipo lo hizo muy bien hoy; es gracias al equipo que mañana tengo lunares”.

Es la primera vez que Vingegaard usa el maillot amarillo desde que derrotó a Pogačar por segunda vez en general en el Tour de Francia en 2023, pero el esloveno busca inquietantemente una respuesta ya en el contundente final de mañana en la misma colina de Montuïc en la etapa 2.

“Creo que lo hicimos muy bien; lo hicimos todo y conseguimos el tercer puesto y los lunares, así que eso es bueno y podemos estar orgullosos de ello”, dijo Pogačar mientras atravesaba rápidamente la zona mixta.

“Lucharemos por la (camiseta) amarilla en los próximos días, tal vez ya mañana. Mañana es una etapa súper dura y complicada, y creo que estamos listos, pero vamos día a día”.

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Primero, sin embargo, el campeón del mundo esperaba un breve período de relajación después de la etapa, con un final tan tardío pasadas las 7 de la tarde del sábado. Con tres vueltas por la Costa de Montjuïc en los últimos 30 km de la etapa del domingo, Pogačar probablemente estará en modo de ataque total para devolverle el golpe a Vingegaard, pero aún no reveló nada de su estrategia exacta.

“No sé el plan para mañana, primero necesito descomprimirme de hoy y relajarme un poco, pero no queda mucho tiempo para relajarme hasta la hora de dormir”, dijo, después de completar la larga lista de podios y requisitos mediáticos para todos los portadores de la camiseta después de la etapa.

“Creo que mañana es una etapa bastante complicada; es para los pegadores y creo que va a ser muy agitada en la final. Además, antes de la final, es muy complicado, y tenemos que tener cuidado mañana, así que veremos qué podemos hacer”.

“Las piernas están bien y las sensaciones son realmente buenas, así que la forma debería estar aquí. Espero poder seguir así”.