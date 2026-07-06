El esloveno posiblemente esté planeando una respuesta temprana en la etapa 2 después de perderse la victoria en la contrarreloj por equipos ante su rival de larga data por 12 segundos en Barcelona.

La búsqueda de Tadej Pogačar de un quinto título del Tour de Francia que iguale el récord no tuvo un comienzo perfecto en la primera etapa contrarreloj por equipos en Barcelona, ​​terminando tercero ese día mientras su rival de larga data, Jonas Vingegaard, lograba la victoria para Visma-Lease a Bike.

Sin embargo, ha dicho que no estaba demasiado decepcionado y destacó lo complacido que estaba de haber dejado atrás el día estresante que trae una crono, con los equipos comenzando su preparación temprano en la mañana, solo para que todo el día se decidiera en 21 minutos y 47 segundos después de horas de anticipación.

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