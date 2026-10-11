La campeona del mundo de ciclocross amplía su contrato de ciclocross con Baloise-Het Poetsbureau Lions

Lucinda Brand ha anunciado que cambiará de equipo de ruta para 2027 y dijo que “un nuevo capítulo emocionante está a punto de comenzar” cuando deje Lidl-Trek. Ha citado la marcha del ex director del equipo Luca Guercilena como motivo de su cambio.

Al mismo tiempo, la campeona del mundo de ciclocross ha ampliado su contrato de invierno con Baloise-Het Poetsbureau Lions, continuando su colaboración con el director del equipo Sven Nys durante dos temporadas más.

En una publicación de Instagram, Brand le dio crédito a Nys por ayudarla a redescubrir su amor por las carreras, mientras que Guercilena, ahora directora de ciclismo del organizador del Giro de Italia, RCS Sport, también recibió elogios.

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“Cuando estaba perdiendo la alegría por el ciclismo, Sven la recuperó. Su pasión, energía y fe en mí hicieron que me enamorara de este deporte nuevamente”, escribió.

“¿Su sueño? Convertirnos juntos en campeones del mundo de ciclocross. Sven también sabía lo mucho que significaba el ciclismo de ruta para mí y se aseguró de que pudiera firmar con Trek-Segafredo”.

Desde entonces, Brand ha ganado dos camisetas arcoíris en ciclocross, entre sus 77 victorias para el equipo de Nys. Al mismo tiempo, recuperó su forma ganadora en la carretera, ganando su primera carrera desde 2017 en 2021, su segunda temporada con Lidl-Trek. A esto le siguieron 10 más en las temporadas siguientes, incluido el Tour de Suiza, el Thüringen Ladies Tour y el Baloise Ladies Tour.

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“Siempre estaré agradecida por las personas y los recuerdos que compartimos. Pero a veces la vida te lleva a una encrucijada”, escribió sobre su tiempo con el equipo.

“Lidl-Trek me ofreció la oportunidad de continuar juntos, pero vino con una decisión difícil. Para quedarme, tendría que dejar atrás al hombre que creyó en mí cuando más lo necesitaba. El hombre que me devolvió el amor por el ciclismo y me ayudó a convertirme en el ciclista que soy hoy.

“Y para mí, eso nunca fue realmente una elección. Algunas cosas en la vida son más importantes que los resultados, los contratos o las oportunidades. La lealtad, la confianza, la familia”.

Brand concluyó su publicación anunciando que permanecerá con Nys y Baloise-Het Poetsbureau Lions por dos años más. Comenzando su temporada 2026-27 este fin de semana, en el HG Cross Dendermonde, espera continuar el éxito de la temporada pasada, donde ganó 20 carreras, incluido el título mundial, la Copa del Mundo UCI y los títulos X2O Badkamers Trofee.

La temporada como visitante de Brand terminó en agosto, pero regresará la próxima temporada para un equipo diferente, después de haber terminado su período de siete años en Lidl-Trek. Ella anunciará su nuevo equipo de ruta la próxima semana.

“¡Así que hoy estoy increíblemente orgulloso y feliz de anunciar que continuaré compitiendo para Baloise-Het Poetsbureau durante las próximas dos temporadas!” ella escribió.

“Esto significa decir adiós a Lidl-Trek. Un capítulo que siempre recordaré con una gran sonrisa y mucha gratitud.

“Pero no te preocupes, mi historia del ciclismo de ruta está lejos de terminar. Un nuevo y emocionante capítulo está a punto de comenzar. ¿Dónde correré en la carretera? ¡Te lo diré la próxima semana!

“Algunas decisiones se toman con la cabeza. Otras se toman con el corazón. Ésta nunca estuvo en duda”.