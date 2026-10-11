La campeona del mundo de ciclocross amplía su contrato de ciclocross con Baloise-Het Poetsbureau Lions

Lucinda Brand ha anunciado que cambiará de equipo de ruta para 2027 y dijo que “un nuevo capítulo emocionante está a punto de comenzar” cuando deje Lidl-Trek. Ha citado la marcha del ex director del equipo Luca Guercilena como motivo de su cambio.

Al mismo tiempo, la campeona del mundo de ciclocross ha ampliado su contrato de invierno con Baloise-Het Poetsbureau Lions, continuando su colaboración con el director del equipo Sven Nys durante dos temporadas más.

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“¿Su sueño? Convertirnos juntos en campeones del mundo de ciclocross. Sven también sabía lo mucho que significaba el ciclismo de ruta para mí y se aseguró de que pudiera firmar con Trek-Segafredo”.

“Lidl-Trek me ofreció la oportunidad de continuar juntos, pero vino con una decisión difícil. Para quedarme, tendría que dejar atrás al hombre que creyó en mí cuando más lo necesitaba. El hombre que me devolvió el amor por el ciclismo y me ayudó a convertirme en el ciclista que soy hoy.

“Y para mí, eso nunca fue realmente una elección. Algunas cosas en la vida son más importantes que los resultados, los contratos o las oportunidades. La lealtad, la confianza, la familia”.