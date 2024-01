La holandesa viaja a España para entrenar y disputar el Mundial en Benidorm

Una fractura de nariz provocada por una caída en el Mundial de Zonhoven no impidió a Lucinda Brand ganar por tercera vez su Campeonato Nacional de Ciclocross este fin de semana y la estrella holandesa confirmó inmediatamente después que seguirá entrenando y compitiendo a pesar de su lesión.

La ciclista de Baloise-Trek-Lions dará su primera camiseta de campeona nacional holandesa de 2024 en la Copa del Mundo de Benidorm el 21 de enero, dijo a los periodistas en la zona mixta de las Nacionales en Hoogeveen y entrenará en España con ella. equipo de ruta de antemano.

Brand sufrió una fuerte caída a gran velocidad mientras lideraba la Copa del Mundo de Zonhoven el 7 de enero, rompiéndose la nariz y teniendo que abandonar la carrera.

La mujer de 34 años dijo a los periodistas que había podido entrenar normalmente durante la preparación para su último título nacional y que estaba lista para seguir luchando de nuevo.

“Un título nacional es una recompensa muy bonita porque la semana pasada fue un shock”, dijo, según En De Leiderstrui.

“Afortunadamente no tuve ningún problema para respirar. No he mejorado mucho, pero el martes el entrenamiento fue como quería y me sentí bien”.

Brand dijo que, salvo el lunes, cuando tuvo que hacerse controles, su horario había sido el mismo de siempre y que su reciente período de buena forma le aseguraba que no tenía dudas sobre su condición subyacente. En Zonhoven parecía estar cómodamente encaminada a conquistar su tercera Copa del Mundo de esta temporada antes de que ocurriera el accidente.

“Nos hicimos una radiografía porque si requiere cirugía, es necesario realizarla en los primeros 10 días”, dijo. Brand explicó que si la nariz se reajustaba incorrectamente sin cirugía, en cualquier caso sería necesaria una operación, seguida de tres semanas sin competir.

A pesar del accidente, por ahora no tuvo dolor de cabeza, dijo a los periodistas, y -sólo- pudo sonarse la nariz, pero una consecuencia notable fue que tuvo que correr sin usar gafas.

“Tenía miedo de que me entrara barro en los ojos, pero tuve un comienzo tan malo (en la carrera Nacional) que no importó”, se rió. El proceso de recuperación completo llevará seis semanas, dijo, “pero aún puedo correr”.