El campeón australiano no participará en la etapa 4 ‘debido a molestias y dolores continuos por una gran cantidad de heridas’

Luke Plapp no ​​comenzará la etapa 4 del Tour Down Under después de que una caída en la etapa 3 dejó al ciclista de Jayco-AlUla con la camiseta de campeón nacional destrozada y “mucha piel perdida”.

Plapp volvió a subirse a su bicicleta y cruzó la línea de meta en Campbelltown después de bajar a unos 10 kilómetros de la meta, con el joven de 23 años al final de un grupo de alrededor de cinco ciclistas. Perdió 9:53 ante el ganador de la etapa Sam Welsford (Bora-Hansgrohe), lo que significó el fin de cualquier esperanza general, pero el equipo dejó abierto si comenzaría la siguiente etapa, diciendo que lo monitorearían durante la noche y harían una evaluación antes de la etapa de hoy. escenario.

“Después de monitorear a Plapp durante la noche, desafortunadamente no comenzará la cuarta etapa de hoy del Tour Down Under debido a las molestias y el dolor continuo debido a una gran cantidad de heridas”, dijo el equipo en un comunicado enviado a los medios de comunicación durante la carrera. ”

La retirada del en forma Plapp, recién llegado de una victoria por el título australiano de contrarreloj y su tercera victoria consecutiva en una carrera nacional en ruta, significa que Jayco-AlUla ha perdido una de sus opciones clave de escalada antes del fin de semana crucial de doble final en cumbre. Afortunadamente para el equipo, está bien abastecido de opciones, con el subcampeón de la carrera del año pasado, Simon Yates, probablemente liderando la carga y también tienen a Chris Harper, quien también fue segundo detrás de Plapp tanto en la contrarreloj como en la carrera en ruta en el Campeonato Nacional de Australia. .