El campeón australiano buscará la general por equipo en la última carrera WorldTour de la temporada

Luke Plapp no ​​ha fijado un número desde la caída en la contrarreloj de París que le dejó fuera de dos grandes objetivos de la temporada (los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial de Ruta), pero después de tres meses de recuperación, podrá fijar un número. volver a conseguir un número en el WorldTour antes de que termine la temporada.

El corredor de Jayco-AlUla perseguirá la clasificación general en el Gree-Tour de Guangxi, con la esperanza de terminar un año más de carreras internacionales con el maillot verde y dorado del campeón australiano con una nota alta.

“Estoy muy emocionado de volver a competir y al pelotón”, dijo Plapp en un comunicado de prensa del equipo a su regreso del accidente de finales de julio, en el que se deslizó debajo de una barrera que requirió cirugía debido a las lesiones que sufrió en su abdomen.

“Han sido tres meses largos desde que me operaron y me recuperé de los Juegos Olímpicos, así que no puedo esperar a volver a competir. He tenido un buen mes encima de la bicicleta y se siente como el comienzo de una nueva vida”. temporada ahora!”

En cierto modo, casi lo es. El año pasado, para Plapp, el Tour de Guangxi marcó la última carrera con los que entonces eran sus compañeros del Ineos Grenadiers. Terminó con un abandono en la etapa 4, aunque este año marca el inicio de la reconstrucción con su nuevo equipo, Jayco-AlUla.

La preparación siempre comienza antes para aquellos que buscan estar en forma para el verano australiano de carreras en enero, una prioridad clave para el equipo local. Las carreras de alto nivel comienzan con la batalla por las camisetas del Campeonato Nacional, a partir del 8 de enero, y antes de eso, Plapp generalmente agrega una clase magistral que agradará al público a principios de diciembre en la carrera de la serie estatal del Tour of Bright para agregar un poco más. de chispa a la construcción del entrenamiento.

“Tengo muchas ganas de correr en China y darle una oportunidad real”, dijo el tres veces campeón australiano de ruta sobre la carrera de seis etapas que ofrece un final en la cima el quinto día que probablemente será crucial. en la clasificación general.

“Espero tener buenas piernas y ver dónde puedo terminar la subida”, añadió Plapp. “Tenemos un gran grupo de muchachos y siempre es bueno tener varios australianos en la carrera, por lo que será un viaje increíble y cruzaremos los dedos para que podamos encontrar algunos resultados”.

Plapp competirá junto a sus compatriotas Blake Quick, Lucas Hamilton y Callum Scotson, quienes se dirigirán a Decathlon AG2R Mondiale la próxima temporada, y también se les unirá el etíope Welay Hagos Berhe, el ciclista holandés Jan Maas y el noruego Amund Grøndahl Jansen.

La carrera comienza el martes, en la costa del sur de Guangxi, en Fangchenggang, y finaliza en Nanning el domingo 20 de octubre, cerrando la temporada WorldTour 2024.