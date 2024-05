El capitán de ruta de Ineos Grenadiers espera completar su carrera de 13 años en el Tour de Gran Bretaña en septiembre

El corredor veterano Luke Rowe ha anunciado que pondrá fin a su carrera al final de la temporada, marcando el final de una carrera profesional de 13 años.

El galés ha corrido con Team Sky e Ineos Grenadiers desde que se convirtió en profesional en 2012, especializándose en las Clásicas adoquinadas y también como uno de los mejores capitanes de ruta del pelotón a medida que avanzaba su carrera.

El jugador de 34 años debía retirarse al final de la temporada 2025, pero adelantó su fecha de retiro al final de la campaña actual. Dijo que su última caída en el E3 Saxo Classic y las lesiones resultantes le habían ayudado a tomar la decisión.

“He tenido una carrera increíble y no me arrepiento en absoluto”, dijo Rowe. “Pero los últimos 18 meses han sido pruebas de diferentes maneras y con este último accidente y la lesión resultante, siento que ahora es el momento adecuado para retirarme, regresar a casa en Gales y pasar un poco más de tiempo con mi familia”.

Añadió que espera volver a subirse a la bicicleta antes de terminar su carrera, con una aparición en casa en el Tour de Gran Bretaña (del 1 al 8 de septiembre) como objetivo para su última carrera.

“Por ahora, me estoy concentrando en recuperarme de esta última lesión y trabajar con el equipo y los médicos para intentar volver a subirme a la bicicleta”, dijo. “Me queda el resto de la temporada y me gustaría volver a correr en 2024, siendo el Tour de Gran Bretaña la carrera de mis sueños para terminar.

“Los aficionados de todo el mundo siempre han sido increíbles, pero sería muy especial terminar mi carrera corriendo por el Reino Unido frente a los aficionados locales”.

Rowe ha conseguido dos victorias como profesional (una etapa cada una en el Tour de Gran Bretaña de 2012 y el Herald Sun Tour de 2017) y también tiene resultados entre los 10 primeros en París-Roubaix y el Tour de Flandes a su nombre.

Sin embargo, sus mayores logros se produjeron como capitán de ruta y gregario, ayudando a guiar a sus compañeros de equipo a victorias en las carreras más importantes del calendario.

Entre sus 10 largadas en Grandes Tour, Rowe ha sido parte de cinco victorias en el Tour de Francia, tres para Chris Froome y una para Geraint Thomas y Egan Bernal. También ha formado parte del equipo detrás de la victoria de Michał Kwiatkowski en la Milán-San Remo y del triunfo de Dylan van Baarle en la París-Roubaix.

“Tengo tantos recuerdos increíbles y me encanta cada parte de ser ciclista profesional”, dijo Rowe. “Hay muchísimas personas que han desempeñado un papel clave en mi carrera, demasiadas para agradecerles individualmente.

“Obviamente, muchas gracias a mi familia y amigos, pero también me gustaría agradecer a todos en Ineos Grenadiers, muchos de los cuales también son como familia. He tenido una suerte increíble de pasar los 13 años como ciclista profesional con uno. equipo y ha sido un equipo que me ha apoyado al 100% en los buenos y en los malos momentos.

“Su compromiso y apoyo a sus atletas es de clase mundial y es parte de la razón por la que nunca quise competir para nadie más”.

El director ejecutivo de Ineos Grenadiers, John Allert, rindió homenaje a Rowe dentro y fuera de la bicicleta, llamándolo “una gran parte de lo que hace que el equipo sea tan especial” y elogiándolo por “transmitir su sabiduría, experiencia y conocimiento táctico” a los jóvenes ciclistas del equipo. .

“Luke es una parte enorme de lo que hace que este equipo sea tan especial. Ha estado aquí desde el principio y ha jugado un papel muy importante en nuestras victorias más importantes y en algunos de los momentos más icónicos de la historia del equipo”, dijo Allert.

“Luke no sólo es un corredor intrépido, valiente y poderoso que puede leer y controlar una carrera como pocos otros corredores, sino que también es una personalidad fantástica y un compañero de equipo fuera de la bicicleta. En los últimos años, ha sido un mentor de nuestros ciclistas más jóvenes, transmitiéndoles su sabiduría, experiencia y conocimientos tácticos.

“Todos vamos a extrañar a Luke, pero él siempre será un granadero y estoy seguro de que tiene un futuro brillante trabajando en algún aspecto del deporte que tanto ama. Estoy seguro de que hablo por todos”. “Quien ha trabajado alguna vez con Luke, cuando digo gracias por todo y buena suerte con el resto de la temporada”.