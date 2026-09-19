El ex campeón del mundo hace una 'generosa donación' tras subastar la equipación del Tour de Francia

Mads Pedersen ha aportado personalmente fondos que han ayudado a que dos jóvenes ciclistas daneses puedan participar en el Campeonato Mundial de Ruta UCI la próxima semana.

Originalmente, Dinamarca solo tenía suficiente dinero para inscribir a cuatro corredores en la carrera masculina sub-23, pero ahora ha anunciado que ha podido cubrir los seis lugares.

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