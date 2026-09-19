El ex campeón del mundo hace una 'generosa donación' tras subastar la equipación del Tour de Francia

Mads Pedersen ha aportado personalmente fondos que han ayudado a que dos jóvenes ciclistas daneses puedan participar en el Campeonato Mundial de Ruta UCI la próxima semana.

Originalmente, Dinamarca solo tenía suficiente dinero para inscribir a cuatro corredores en la carrera masculina sub-23, pero ahora ha anunciado que ha podido cubrir los seis lugares.

El cambio se debe en parte al “trabajo frugal en el sector del deporte de élite”, según la Unión Ciclista Danesa, pero también a una “generosa donación” del ciclista estrella de Dinamarca en la categoría de élite.

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Pedersen, que ganó el título mundial de carreras de élite en ruta en 2019 y liderará a Dinamarca en Montreal el próximo fin de semana, inició recientemente una subasta de su uniforme del Tour de Francia de este verano, en el que ganó el maillot verde.

Los fondos siempre estuvieron destinados a la Unión Ciclista Danesa, y en particular a las categorías juveniles, y eso ya ha dado sus frutos: Emil Nymand y Kevin Biehl recibieron sus billetes para Canadá.

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“He estado trabajando para que esto sea una realidad durante todo el año, y a través de un trabajo frugal en el sector del deporte de élite y, sobre todo, de una importante contribución de Mads Pedersen, ahora lo hemos logrado. Y eso me hace increíblemente feliz y orgulloso”, dijo el seleccionador nacional Michael Mørkøv.

“Estos son dos corredores que siempre quise tener, pero el presupuesto me lo impidió. Ahora hemos logrado encontrar una solución y, por lo tanto, podemos ampliar el equipo con Emil Nymand y Kevin Biehl.

“Emil Nymand y Kevin Biehl han obtenido grandes resultados en el Giro Next Gen y el Giro della Valle d'Aosta, que se encuentran entre las carreras sub-23 más importantes y prestigiosas. Por eso estoy muy contento de que ahora podamos darles la oportunidad de formar parte del equipo de la Copa del Mundo.

“Estoy convencido de que será de gran importancia para el desarrollo y el futuro de ambos corredores que tengan la oportunidad de participar en un campeonato mundial. Ambos son corredores ligeros que deberían poder hacerlo bien en el circuito de Montreal. En definitiva, es una noticia fantástica”.