A pesar de que no hay fracturas visibles, las lesiones en el hombro del danés han empeorado en las últimas etapas mientras cambia su atención a los Juegos Olímpicos.

Mads Pedersen (Lidl-Trek) se ha visto obligado a abandonar el Tour de Francia antes de la etapa 8, tras el agravamiento de las lesiones que sufrió en una caída en la etapa 5 de la carrera.

“Desafortunadamente, Mads Pedersen no estará en la línea de salida de la etapa 8 del Tour de Francia después de verse obligado a abandonar la carrera tras el accidente en el sprint del grupo en la etapa 5 en Saint Vulbas”, afirmó un comunicado del equipo el sábado por la mañana.

Pedersen sufrió lesiones en el hombro izquierdo y en la espalda al chocar contra las barreras al final del sprint final de la quinta etapa, donde Axel Zingle logró saltar con éxito sobre el velocista para evitar lesiones más graves. Los primeros síntomas eran buenos, y las radiografías no revelaron fracturas, pero el equipo reveló que su estado ha sido complicado.

“El ciclista danés luchó durante las etapas 6 y 7, pero el dolor y la hinchazón no han mejorado y el rango de movimiento en su hombro izquierdo ha empeorado, lo que hace que sea casi imposible manejar la bicicleta”, dijo el equipo.

Pedersen se situó en el segundo lugar en la clasificación de los velocistas con el maillot verde, detrás de Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), tras haber terminado séptimo en la etapa 1 de la carrera de este año y cuarto en la etapa 3.

“Si bien las radiografías iniciales no mostraron signos de fractura, junto con el equipo, se tomó la decisión de que lo mejor para Mads era dejar de competir para someterse a exámenes más detallados para evaluar más a fondo sus lesiones y brindarle el descanso y la recuperación adecuados que necesitaba para concentrarse en sus objetivos restantes este verano y la parte final de la temporada”.

Mads Pedersen llegó al Tour como el principal objetivo del equipo Lidl-Treak, ya que el velocista danés estaba disfrutando de una buena temporada tras su victoria en la Gent-Wevelgem y una victoria de etapa en el Critérium du Dauphiné. Esperaba continuar con su racha de victorias de etapa en el Tour de Francia, tras haber ganado en 2022 y 2023.

La sexta etapa, con final en Dijon, habría sido un final privilegiado para el danés, pero en un final caótico (y sin duda sufriendo por sus lesiones) Pedersen se encontró terminando en la 15ª posición.

Los Juegos Olímpicos en el punto de mira

Pedersen recordó a un grupo de periodistas el accidente que sufrió dos días antes, antes de la octava etapa, que se prevé que será otra etapa al sprint. “Todos vimos el accidente y me golpeé contra la barrera con el hombro izquierdo”.

“Inmediatamente le hicimos una radiografía y no fue fácil determinar si había una fractura o no. Nuestro médico dijo que tal vez podría ser una fractura que no podríamos detectar hasta una semana después”.

El médico de Pedersen consideró que podría seguir montando mientras pudiera controlar el dolor. Sin embargo, eso se volvió insostenible en la contrarreloj de la etapa 7.

“Por lo que vieron en mi posición en el TT ayer no quedaron impresionados”, dijo Pedersen.

“La gerencia, el DS y los médicos tuvieron una pequeña charla agradable para decirme que se avecinan cosas más importantes que simplemente intentar luchar durante los próximos días para tal vez hacer un sprint o dos.

“Los Juegos Olímpicos son más importantes”.

“Es difícil cambiar la mentalidad a mitad del tour, especialmente porque trabajé muy duro para ser la mejor versión de mí mismo aquí, pero ahora que la carrera ha terminado, me concentro en los Juegos Olímpicos”.

Aunque el enfoque de Pedersen se ha centrado en los Juegos Olímpicos, Lidl-Trek probablemente seguirá trabajando para apoyar al ganador de la camiseta de lunares de 2023, Guilio Ciccone.