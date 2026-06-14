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El campeón europeo de gravel Mads Würtz Schmidt (Off-road especializado) siguió su victoria en solitario hace una semana en Unbound Gravel 200 con otro alboroto en solitario en Ranxo Gravel en España. Su tiempo ganador de 4:34:53 le dejaba cinco minutos por delante de un grupo perseguidor de cinco corredores, encabezado por Kevin Kühn (Heizomat-Cube), segundo, que estaba cuatro segundos por delante de Julian Siemons (GVA Gold).

A lo largo de la meta rodaron el resto de los perseguidores, Hugo Drechou (Gravel Nation) en cuarto lugar, Joel Roth (BIXS Race Team) en quinto y Danny van Lierop (Heizomat-Cube) en sexto.

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