FoCo Fondo en Colorado ofrece un programa ampliado de becas para paraatletas

El campeón europeo de gravel Mads Würtz Schmidt (Off-road especializado) siguió su victoria en solitario hace una semana en Unbound Gravel 200 con otro alboroto en solitario en Ranxo Gravel en España. Su tiempo ganador de 4:34:53 le dejaba cinco minutos por delante de un grupo perseguidor de cinco corredores, encabezado por Kevin Kühn (Heizomat-Cube), segundo, que estaba cuatro segundos por delante de Julian Siemons (GVA Gold).

A lo largo de la meta rodaron el resto de los perseguidores, Hugo Drechou (Gravel Nation) en cuarto lugar, Joel Roth (BIXS Race Team) en quinto y Danny van Lierop (Heizomat-Cube) en sexto.

La campeona europea de maratón de ciclismo de montaña Rosa van Doorn (Buff-BH Team) superó a Morgan Aguirre (PAS Racing) en la recta cubierta de hierba para ganar la división femenina de élite por cinco segundos, completando el recorrido en 5:19:01. Axelle Dubau-Prevot (EF Education-Oatly) quedó atrás otros 34 segundos más tarde para quedar en tercer lugar, con Sophie Wright (Ribble Outliers) en un distante cuarto lugar.

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“Eh, definitivamente no me esperaba esta. Primera carrera de tierra del año en un recorrido increíble”, dijo Van Doorn en Instagram.

Würtz Schmidt ha conseguido cuatro de cuatro en eventos de la Gravel Earth Series esta temporada y tiene una ventaja sustancial sobre Drechou en la clasificación general masculina, con Petr Vakoč (Factor Racing) tercero. Dubau-Prevot encabeza la clasificación femenina, por delante de Aguirre en segundo lugar y Wright en tercer lugar.

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Gran Premio de por vida 2026

En años anteriores, Ranxo Gravel sirvió como la ronda final decisiva de las Gravel Earth Series. Este año, la ruta de 160 km de largo, con 1.930 metros de desnivel desde Ponts, España, se trasladó a junio como la quinta carrera de la serie, y la final tendrá lugar en The River by the Traka en Bouillon, Bélgica, el 6 de septiembre.





La carrera de grava FoCo Fondo agrega transmisión en vivo

Una nueva transmisión en vivo de las carreras de élite en FoCo Fondo presentada por Fat Tire se presentará como parte de la undécima edición de la carrera de grava de Fort Collins, Colorado, que tendrá lugar el 19 de julio. La transmisión se transmitirá en el canal de YouTube de la organización del evento Bike Sports (bikesportsco), fundada en 2016 por los atletas Zack y Whitney Allison.

Un premio total de $15,000 está en juego en la distancia Triple Dog Dare de 120 millas, la más larga de las cuatro rutas, con pagos de 10 para hombres de élite, mujeres de élite y divisiones expansivas de género/no binario, todas con salidas separadas.

El año pasado, Torbjørn Røed superó a Alexey Vermeulen en la división élite masculina, mientras que Lauren Stephens defendió su título, 14 minutos por delante de la subcampeona Courtney Sherwell.

El beneficiario sin fines de lucro del evento, Friends of FoCo Fondo, ampliará su alcance en 2026 con la incorporación de 30 atletas de paraciclismo en un programa de becas. Esta iniciativa brinda acceso a registro, alojamiento y recursos educativos que de otro modo no tendrían un camino hacia la línea de salida. Es el sexto año del programa de becas, que hasta la fecha ha ayudado a más de 100 ciclistas.

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“Queremos seguir haciendo crecer FoCo Fondo con una base de participación diversa por las razones correctas. Nuestro evento, a quién beneficia, quién asiste y cómo se siente, todo mejora al tener personas de todo tipo participando”, dijo Zack Allison.

El programa sub-23 ampliado confirma 32 corredores para la competición Life Time Grand Prix





Un total de 12 mujeres y 20 hombres fueron incluidos en las listas de 2026 para la segunda edición del programa Life Time Grand Prix U23. Los organizadores de la serie, Life Time, ampliaron el número de participantes de 10 en cada división después de buenas actuaciones en las dos carreras de clasificación.

Los resultados de las dos primeras rondas del Gran Premio de Life Time, Sea Otter Classic Gravel (90 millas) y Unbound Gravel 100, sirvieron como carreras dentro de cada carrera para las clasificaciones de los corredores entre las edades de 18 y 22 años. Luego competirán en el calendario restante del Gran Premio para las clasificaciones generales después de Big Sugar Gravel, y el par superior obtendrá lugares en la alineación de élite del LTGP de 2027. Se requieren cuatro de las seis carreras totales.

“Originalmente planeamos seleccionar a 10 mujeres y hombres jóvenes, pero la profundidad del talento de este año dejó en claro que teníamos una oportunidad de expandirnos. Al expandir la lista e introducir apoyo para la entrada a la carrera, estamos duplicando nuestro compromiso de construir una línea de desarrollo más sólida y crear más oportunidades para la próxima generación de ciclistas todoterreno de élite”, dijo Michelle Duffy, directora del Life Time Grand Prix.

Life Time cubrirá las tarifas de inscripción a la carrera para los ciclistas sub-23 durante el resto de la temporada, lo que, según Duffy, ayuda a eliminar las barreras de acceso y costos para muchos ciclistas que son estudiantes o trabajan a tiempo completo.

Después de dos eventos en lo que va de año, la estadounidense Kylee Hanel ganó dos carreras para liderar la clasificación femenina, mientras que el canadiense Oskar Stack-Michasiw utilizó un segundo lugar sub23 en Unbound Gravel para pasar al liderato masculino. Los ganadores inaugurales del Programa U23 fueron Ruth Holcomb y Griffin Hoppin, ahora parte de la alineación del Gran Premio solo por invitación esta temporada.

Plantilla femenina sub-23

Lauren Aggeler, Colorado, EE.UU.

Samantha Campbell, Colorado, Estados Unidos

Alex Charles, Utah, EE.UU.

Ellory Clason, Michigan, EE.UU.

Katelyn Cook, Idaho, EE.UU.

Brooke Darby, Colorado, Estados Unidos

Kylee Hanel, Oregón, EE.UU.

Scarlett Hardie, Colorado, EE.UU.

Samantha Johnson, Tennessee, EE.UU.

Courtney Merrill, Idaho, EE.UU.

Lacie Munns, Utah, EE.UU.

Emily Stapleton, Pensilvania, EE.UU.

Plantilla masculina sub-23