La ciclista canadiense de pista y ruta potenciará su potencia de sprint en carreras por etapas y clásicas para el equipo femenino WorldTour

La ciclista multidisciplinar canadiense Maggie Coles-Lyster firmó un contrato de dos años para competir con Human Powered Health, cambiando los uniformes rojos de Roland por los colores naranja y morado del equipo femenino del WorldTour con sede en Estados Unidos para 2025-2026. Human Powered Health hizo el anuncio el miércoles, su primer nuevo contrato para la próxima temporada.

La todoterreno de Columbia Británica compitió en la pista en los Juegos Olímpicos de París este verano, pero aún así participó en 30 días en la carretera, que incluyeron dos podios en el Thüringen Ladies Tour, un top 10 de etapa en el Tour de France Femmes, quinto en Ronde de Mouscron, quinto en una etapa en el UAE Tour y décimo en Gent-Wevelgem.

El equipo buscará que el joven de 25 años aporte chispa a los sprints, especialmente en las clásicas de un día.

“Estar en un equipo estadounidense del WorldTour femenino es especial. Desde que Human Powered Health dio el salto al WorldTour y se centró en el ciclismo femenino, solo he oído cosas buenas. El personal parece increíble, lo que crea una base sólida y eso aumenta aún más mi entusiasmo”, afirmó Coles-Lyster en un comunicado de prensa.

“Es importante contar con un programa que me ayude a avanzar hacia el siguiente nivel de desarrollo. Lo he resuelto a gran escala y ahora es momento de afinar los detalles con un equipo que me apoyará en eso”.

Comenzó a competir en ciclocross cuando tenía ocho años, pero luego cambió su enfoque a las superficies sólidas de pista y carretera con los equipos nacionales canadienses. En la carretera, pasó tres años con el equipo DNA Pro Cycling, donde estuvo entre los 10 primeros en la Joe Martin Stage Race y la Tucson Bicycle Classic, así como en el podio en eventos de critérium como Saint Francis Tulsa Tough, Athens Twilight Criterium, Sunny King Criterium y Spartanburg Criterium.

En 2022 había ganado una etapa en Joe Martin, la Harlem Skyscraper Cycling Classic y había subido al podio en Salt Lake Criterium y Boise Twilight, y ese impulso la llevó a firmar con un equipo de B&B Hotels para competir en Europa. Pero ese equipo no se materializó y luego firmó con Zaaf Cycling, y ese equipo español se desintegró en poco tiempo a principios de la primavera. Terminó la temporada en Israel Premier Tech Roland en el Women's WorldTour, que se convirtió en Roland este año.

“Vemos a muchas atletas femeninas que se van por pendientes resbaladizas. Tal vez sean muy buenas durante una temporada, pero luego se agotan por completo y es triste ver eso. Para nuestra salud y rendimiento a largo plazo, el equilibrio con los pilares es crucial”, dijo sobre el enfoque de Human Powered Health en los “pilares del rendimiento”: movimiento, combustible, mentalidad y recuperación.

En 2017, Maggie Coles-Lyster se convirtió en la primera campeona mundial júnior de Canadá en ciclismo en pista cuando ganó la carrera por puntos femenina un día después de conseguir la plata en el Omnium. Fue doble medallista de plata en los Juegos Panamericanos de 2019 en la persecución por equipos femenina y el omnium femenino. En 2022 había conseguido una medalla de bronce en la carrera Scratch en los Juegos de la Commonwealth y quedó cuarta en el Omnium en los Campeonatos del Mundo.

En los Juegos Olímpicos de París, Coles-Lyster logró un segundo puesto en la carrera Scratch y un par de terceros puestos en las carreras Tempo y Elimination, pero una puntuación baja en la carrera Points la llevó al noveno puesto en la general en Omnium. También compitió en Madison y Team Pursuit femeninos, pero también quedó fuera de la contienda por las medallas.

“Para ser la primera Olimpiada, fue una semana bastante interesante”, dijo Coles-Lyster. Deportes CBC Después de lo ocurrido en el velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines: “Hubo momentos muy buenos y muchas decepciones, pero así es el ciclismo. Sé lo que tengo que hacer y siento que estos van a ser los primeros de muchos Juegos Olímpicos para mí”.

Coles-Lyster está terminando su licenciatura en Ciencias de la Salud en la Queen's University en Ontario, Canadá.