“Una buena decepción” para el subcampeón estadounidense detrás de Evenepoel

La victoria de un gran especialista como Remco Evenepoel en la contrarreloj de la Volta ao Algarve del sábado podría haber sido ampliamente predicha, pero no pudo eclipsar una actuación contrarreloj casi igualmente espectacular del subcampeón Magnus Sheffield.

Si bien al estadounidense le faltaron solo 16 segundos para dar lo que habría sido una sorpresa colosal y vencer al belga, Sheffield terminó por delante de estrellas mucho más establecidas del calibre del ganador de la contrarreloj del Algarve en 2022, Stefan Küng (Groupama-FDJ), compañero de equipo en Ineos. Filippo Ganna, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) y Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost)

Si Sheffield no pudo sumar una segunda victoria en TT a su palmarés después de la que logró en el Tour de Dinamarca hace un par de años, el segundo puesto en el Algarve es un buen augurio para su temporada y, a sus 21 años, incluso más allá.

“Definitivamente estoy decepcionado, pero es un buen tipo de decepción, sólo necesito esforzarme y seguir adelante para la próxima vez”, dijo Sheffield a un pequeño grupo de periodistas después.

“Es un gran año con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, así que cada una de estas contrarreloj cuenta”.

Hablando más tarde a ciclismonoticiasSheffield dijo que su estrategia en el recorrido de 22 kilómetros había sido hacer una salida rápida en una subida temprana y luego intentar aguantar el mayor tiempo posible.

“Salí de la salida bastante rápido, hubo una cuesta cuesta arriba bastante dura desde el principio, y realmente se trataba de mantenerme lo más bajo y aerodinámico posible en estas secciones rápidas”, dijo.

“Hubo bastantes curvas y rotondas técnicas, algunas bastante sucias, y simplemente traté de tener cuidado en ellas y maximizar cada parte del recorrido que pude”.

“Quería encontrar segundos en cada curva y espero poder salir más rápido”.

En lugar de utilizar puntos de referencia de otros compañeros de equipo, Sheffield dijo que durante todo el recorrido había estado “dejándose llevar por mis propios sentimientos. Hice algunas vueltas esta mañana y también reconsideré el recorrido el martes antes de la carrera”.

“Realmente no me gusta saber cómo me comparo con los demás porque, en última instancia, no es tan útil, solo quiero saber qué me espera y en qué debo concentrarme”.

Sentarse en el asiento caliente con el orador de la carrera anunciando repetidamente que había logrado el tiempo más rápido fue sin duda una sensación placentera, pero cuando llegó un soigneur de Soudal-QuickStep y comenzó a preparar las cosas para que Evenepoel se calentara en otro rincón de las tiendas al lado de la tienda del ganador. podio, incluso antes de que el belga hubiera completado el recorrido, había una sensación de inevitabilidad de que Sheffield terminara el día en el mejor de los casos segundo.

Pero a pesar de que Evenepoel llegó a casa con 16 segundos de ventaja, Sheffield se mantuvo segundo en la general en la etapa, y su octavo lugar en la general significa que ahora también encabeza el ranking de Mejores Jinetes Jóvenes.

Sheffield dijo más tarde que era difícil tener puntos de referencia antes de una carrera en términos de qué tan bien se podía comparar su entrenamiento invernal – “nunca se sabe realmente”, lo expresó de manera sucinta – tenía la sensación de que el entrenamiento fuera de temporada del Ineos El campamento en Denia, España, había sido muy productivo.

“Hice un buen trabajo en la bicicleta de contrarreloj allí, tuvimos algunos pilotos de Clásicas, algunos que están aquí, otros que no veré hasta la próxima temporada baja, pero sentí que el tiempo que pasamos en Denia fue realmente bueno, y espero que Puedo seguir haciendo algunas buenas crono”, razonó.

“Es bueno obtener un resultado al principio de la temporada, así sientes que estás obteniendo algo del trabajo duro, pero a veces tienes que recordar que no es así y tienes que seguir esforzándote con ese trabajo duro para que eventualmente puedas lograrlo”. venir en.”

En cuanto a lo que viene en un año clave para Sheffield, el Campeonato Mundial es un gran objetivo, dijo, incluso si los Juegos Olímpicos, para los cuales todavía tiene que clasificarse, son aún más grandes, dado que “sólo tienen lugar cada cuatro años y Los Ángeles será el siguiente”. No solo eso, Sheffield también debutará en su primera Gran Vuelta en el Giro de Italia en 2024 y también participará en la Tirreno-Adriático.

El segundo puesto en la Volta ao Algarve pronto podría desvanecerse en el espejo retrovisor, dado que tiene objetivos tan importantes por delante. Pero como punto de referencia, el segundo lugar detrás del actual campeón del mundo contrarreloj seguramente seguirá siendo un paso muy prometedor en la dirección correcta.