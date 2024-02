American dice: “El accidente me recordó lo frágil que puede ser la vida”

El estadounidense Magnus Sheffield se estrelló justo antes de que Gino Mäder se estrellara en el Tour de Suiza 2023 y perdiera la vida a causa de las lesiones que sufrió, y siete meses después rompió el silencio sobre el incidente en un blog en la web del equipo Ineos Grenadiers.

Sheffield, de 21 años, pasó tres meses fuera de competencia el año pasado debido a la conmoción cerebral que sufrió por el accidente y escribe que se enfrentó a preguntas sobre si continuaría compitiendo después de un incidente tan traumático.

“Mucha gente me preguntó si continuaría: ¿cómo me afectó el accidente y lo que siguió? ¿Seguiría queriendo correr o andar en bicicleta? ¿Seguiría siendo el mismo ciclista?” el escribio.

“Me tomé tiempo con mi familia y amigos en casa las semanas después de mi regreso a los EE.UU. No sabía exactamente cuándo regresaría a Europa. El equipo fue un gran apoyo al darme el tiempo que mi cuerpo necesitaba antes de comenzar a entrenar de nuevo”.

Sheffield escribió el blog antes de hacer su debut de temporada en la Volta ao Algarve, donde terminó 15º en la etapa inicial y tomó la delantera de la clasificación de corredores jóvenes. Dijo que no había hablado públicamente sobre el accidente de Mäder porque quería tiempo para procesar los acontecimientos.

“Me siento abierto a compartir algunas cosas. Recuerdo casi todo el día. Desde despertarme en mi cama en la mañana del escenario, hasta que me recuperé después de que me sacaron del quirófano del hospital.

“Como resultado del accidente, sufrí una fuerte conmoción cerebral y experimenté una ventana de lo que sentí como pérdida del conocimiento. En ese momento, cuando me senté en la ladera de la montaña, oí helicópteros volando sobre mis oídos zumbando mientras contemplaba uno de los lugares más hermosos paisajes, mientras veía a los corredores y al convoy de carrera pasar por el paso de Albula.

“Me confundí al ver al personal médico alrededor de un corredor del que sólo podía reconocer la camiseta del equipo en ese momento porque sabía que me había estrellado solo. Más tarde, después de ser transportado fuera del lugar, me dijeron que Gino había sido llevado a un hospital. hospital cercano.”

Mäder murió poco después debido a una grave lesión cerebral.

“Desafortunadamente, sólo había corrido con Gino unas pocas veces en nuestras carreras. Me dijeron que era una persona increíble y mis pensamientos permanecen con su familia y amigos”, escribe Sheffield.

“El accidente me recordó lo frágil que puede ser la vida. Me siento increíblemente afortunado de estar vivo, de poder caminar y aún más afortunado de seguir compitiendo profesionalmente”.

Mientras convalecía en casa, Sheffield dijo que tuvo problemas cuando su padre estaba viendo el Tour de Francia porque sentía que debía estar allí corriendo.

“Durante el tiempo que estuve en casa, revisé muchas fotografías y recuerdos de cuando comencé a montar en bicicleta, lo que me ayudó a pensar en lo que quiero lograr en mi carrera. Sentí un inmenso aprecio por todos los amables mensajes de la gente del mundo del ciclismo. pero también muchos fuera de él que nunca he conocido”, escribió.

“Estoy increíblemente agradecido por el apoyo de mis padres durante ese tiempo. Cuando estás tan concentrado en algo es fácil perder el contacto con todo lo que sucede en el mundo. Fue el período más largo que he pasado en una sola persona. lugar desde la escuela primaria.”

Sheffield regresó al Tour de Gran Bretaña, donde terminó cuarto en la general y ganó la clasificación de mejor corredor joven y repitió el resultado en la CRO Race.

“Cuando regresé, sentí que había comenzado un nuevo capítulo en mi carrera y en mi vida”, escribió.

“Siento que he aprendido mucho sobre mí y las carreras profesionales durante las últimas dos temporadas con el equipo, y creo que he adquirido una perspectiva diferente durante el año pasado que me ha ayudado en tiempos difíciles”.

Sheffield dijo que se siente “emocionado y motivado para la próxima temporada”, un año que incluirá Strade Bianche, Tirreno-Adriatico y los Clásicos.

“Este año es especial con los Juegos Olímpicos de París, donde estoy muy motivado para centrarme en la contrarreloj individual y en la carrera en ruta. Otro gran objetivo para mí es correr mi primer Gran Vuelta, que hemos planeado que sea la Giro de Italia.

“El Tour de Francia sigue siendo lo más destacado de lo que quiero lograr en mi carrera. Creo que el Giro será un buen trampolín para ver cómo me desempeño en 21 etapas”.

Sheffield causó un gran revuelo como neoprofesional, ganando una etapa de la Ruta del Sol y De Brabantse Pijl en 2022. No ganó en 2023 y dice: “Tengo un profundo sentimiento de querer volver a ganar después de haber estado tan cerca muchas veces”. veces la temporada pasada. Quiero apuntar a una carrera por etapas del World Tour ahora que sé lo que se necesita para vestir la camiseta de líder.

“El año pasado fui consistente durante toda la temporada y pude estar entre los más fuertes en la final. Quiero dar un paso más ejecutando contrarreloj y esforzándome en lo rápido que puedo escalar”.

Sheffield tendrá su primera prueba de velocidad en ascenso el jueves cuando la Volta ao Algarve llegue al Alto da Fóia.