“El tejido marca una diferencia mucho mayor que el color”, dice el director de rendimiento de Visma-Lease a Bike mientras los ciclistas entrenan en la versión ligera de “día de descanso”.

En medio de múltiples olas de calor en toda Europa, los corredores del Tour de Francia están tomando todas las medidas necesarias para prepararse para temperaturas más abrasadoras. Sin embargo, Visma-Lease a Bike, que cada año tiene que cambiar sus camisetas habituales debido a un choque con la camiseta amarilla de líder del Tour de Francia, ha puesto en manos de sus fans el rediseño de la equipación del principal contendiente Jonas Vingegaard y sus compañeros de equipo.

El diseño elegido por el público acabó siendo la versión negra por un estrecho margen, aunque los propios corredores prefirieron la edición más ligera y fueron vistos entrenando hoy con su 'maillot del día de descanso' antes de la etapa inaugural en Barcelona el sábado.

La tela negra absorbe más luz del sol y la convierte en calor, a diferencia de los colores más claros que reflejan más luz y se mantienen más frescos, pero el jefe de rendimiento de Visma-Lease a Bike, Mathieu Heijboer, explicó en un comunicado de prensa que la tela utilizada en la camiseta evitará que los ciclistas se sobrecalienten.

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“No es nada extraño que la gente piense que una camiseta oscura absorbe más calor que una clara, ya que estudios en el pasado han demostrado que la ropa más oscura puede ser más cálida que la de colores más claros”, dijo Heijboer.

“Sin embargo, la industria textil en el deporte de élite se ha desarrollado hasta tal punto que se ha descubierto que se pueden lograr diferencias mucho mayores con tejidos específicos. La elección del tejido tiene un impacto mucho mayor en la retención del calor que el color”.

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Aunque Heijboer ignora una comparación directa del mismo tejido técnico en colores claros y oscuros, confiaba en que el rendimiento del uniforme negro resistiría el clima cálido.

“Hemos realizado numerosas pruebas en cámaras climáticas, donde se simula la radiación solar. En estas pruebas hemos examinado qué tan rápido aumenta la temperatura debajo de una camiseta. También hemos realizado pruebas con maniquíes que pueden sudar. Todos los resultados muestran que la elección del tejido juega un papel mucho más importante que el color.

“En última instancia, hay que asegurarse de que el cuerpo no se caliente demasiado rápido al sol. También se trata de qué tan rápido se disipa la humedad. ¿La humedad permanece en la camiseta o se evapora lo suficientemente rápido? Las fibras utilizadas en estas camisetas están tratadas para ser resistentes a los rayos UV. Esa protección contra los rayos UV es un factor importante, ya que garantiza que parte de la luz se refleje en lugar de absorberse”.

En un deporte donde las ganancias marginales son el principal objetivo del rendimiento, es sorprendente que uno de los mejores equipos del deporte permita a sus fanáticos elegir el color de la camiseta por encima de la preferencia de los ciclistas, pero como en años anteriores, Visma-Lease a Bike ha puesto sus camisetas a la venta al público. Debido a que la votación entre los diseños claros y oscuros fue tan reñida, incluyeron ambos en la tienda de su equipo.

El tema de este año fue “el Arquitecto”, con grabados inspirados en las obras y bocetos de Antoni Gaudí, un diseñador catalán responsable en parte de la enorme basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, ​​que ha estado en construcción desde 1884.

Otros equipos del Tour de Francia han tenido que cambiar sus equipaciones para evitar conflictos con las camisetas especiales de la carrera. Movistar Team optó por un diseño geométrico en azul medio, alejado del blanco que podría confundirse con el maillot de mejor corredor joven. Red Bull-Bora-Hansgrohe añadió un panel de color más grande a su kit normal por el mismo motivo.

El equipo Pinarello-Q36.5 de Tom Pidcock fue en la dirección opuesta, cambiando su camiseta azul intenso y dorado por un diseño casi blanco, gris y azul pálido para una “apariencia y sensación más frescas del clima de verano”.

Puedes ver el resumen completo de los kits especiales del Tour de Francia aquí.