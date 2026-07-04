“El tejido marca una diferencia mucho mayor que el color”, dice el director de rendimiento de Visma-Lease a Bike mientras los ciclistas entrenan en la versión ligera de “día de descanso”.

En medio de múltiples olas de calor en toda Europa, los corredores del Tour de Francia están tomando todas las medidas necesarias para prepararse para temperaturas más abrasadoras. Sin embargo, Visma-Lease a Bike, que cada año tiene que cambiar sus camisetas habituales debido a un choque con la camiseta amarilla de líder del Tour de Francia, ha puesto en manos de sus fans el rediseño de la equipación del principal contendiente Jonas Vingegaard y sus compañeros de equipo.

El diseño elegido por el público acabó siendo la versión negra por un estrecho margen, aunque los propios corredores prefirieron la edición más ligera y fueron vistos entrenando hoy con su 'maillot del día de descanso' antes de la etapa inaugural en Barcelona el sábado.

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