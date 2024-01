El ciclista británico logra la primera victoria de su carrera en la etapa 5 de la carrera australiana WorldTour, pero se queda sin el primer puesto, al menos por ahora

No había duda de que Oscar Onley tenía todas las razones para plantar firmemente su objetivo en la etapa Willunga HIll del Tour Down Under, no cuando sus tiempos de entrenamiento en Strava lo ubicaban cerca del top diez de todos los tiempos.

El día de la carrera, por supuesto, subió varios puntos y ahora tiene el segundo mejor tiempo en la subida detrás de Richie Porte. Pero, por supuesto, había un premio mucho mayor que reclamar el sábado: su primera victoria profesional, y además de nivel WorldTour, en el escenario más emblemático de la carrera del sur de Australia.

“Para ser honesto, vine aquí con expectativas bastante altas y supongo que, obviamente, al venir a cada carrera quieres ganar, pero realmente sentí que tenía una buena oportunidad si lo hacía bien”, dijo Onley a los periodistas después de la etapa.

El joven de 21 años se enfrentaba a jugadores como Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) y Simon Yates (Jayco-AlUla), que claramente también buscaban la victoria en la etapa, aunque no eran los corredores los que ya tenían el palmarés cargado. eso prevalecería en la llegada a la cumbre del sábado. Puede que Alaphilippe haya iniciado el sprint final, pero fue Onley quien lo terminó.

Cruzó la meta por delante de Stephen Williams (Israel-Premier Tech) y Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), mientras que Alaphillipe se mantuvo en cuarto lugar en el caluroso día de 129,3 km desde Christies Beach hasta Willunga Hill, que incluyó dos carreras de ascenso de 3 kilómetros con una pendiente media del 7,4% y máxima del 15,6%.

La victoria del día puede haber sido la primera de Onley, pero no hubo sorpresas para su equipo, que había trabajado duro para asegurarse de llevar al corredor a la etapa 5 con las mejores posibilidades posibles. Fue otra oportunidad ideal para el escocés, a quien se le frustró una oportunidad clave cerca del final de la temporada pasada cuando su rueda se resbaló en una curva y puso fin a su primera Gran Vuelta, la Vuelta a España, el día 2.

“Hubo algunos problemas el año pasado y fue realmente desafortunado”, dijo el director deportivo del equipo, Luke Roberts, quien es originario de Adelaide y conoce la carrera a la perfección. “Se preparó bien para la Vuelta, pero la caída, que fue simplemente mala suerte, lo abrió para tomar el descanso un poco antes, prepararse un poco antes, para llegar a esta carrera listo. Así que sí, aprovechamos esa oportunidad, la aprovechamos y luego lo colocamos aquí en plena forma”.

Onley volvió a competir a finales de septiembre después del accidente del Grand Tour y luego terminó la temporada 2023 en el Tour de Guangxi en octubre, pero atribuye la victoria de Willunga no solo a la forma, sino también a que las neuronas se activen.

“Realmente tengo que darle crédito al equipo. Durante el invierno me ayudaron con este tipo de juego táctico porque en el pasado creo que tal vez tuve las piernas para obtener mejores resultados, pero no he sido tácticamente tan inteligente”, dijo Onley. “Es algo en lo que realmente me concentré durante las últimas semanas”.

Eso bien podría ser algo bueno, ya que si bien se ha asegurado una victoria de etapa, ahora queda otro partido táctico muy importante por delante, ya que Onley pudo haber ganado a Willunga, pero fue el segundo clasificado, Williams, quien se aseguró la camiseta de líder. Los dos están exactamente al mismo tiempo, pero en una cuenta atrás Williams, que quedó tercero en la etapa 2, fue quien se alejó del podio en color ocre.

“Va a ser bastante difícil”, dijo Onley mientras la multitud comenzaba a salir de la subida con vistas que se extendían hasta el océano. “Stevie obviamente estuvo arriba en el sprint de hoy con mi rueda, así que creo que mañana va a estar muy apretado. Lo daremos todo y ojalá salgamos con esa camiseta”.

La buena noticia para Onley es que la última etapa del domingo ofrece otro final en cumbre, esta vez en la cima del Monte Lofty, un ascenso de 1,3 km con una pendiente media del 7,3% y una máxima del 13,3%.

“La llegada de mañana le sienta mejor que a Willunga”, dijo el director deportivo Roberts. “Así que también queremos apuntar a eso y, con suerte, eso también nos puede dar la victoria general”.

