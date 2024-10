La nueva campeona del mundo holandesa dudó de su forma contra Kopecky después de un largo descanso, pero la superó en el sprint final.

Marianne Vos logró una impresionante victoria para el equipo holandés contra la favorita local Lotte Kopecky en el Campeonato Mundial de Gravel UCI en Lovaina, y se convirtió en la primera ciclista en ganar una carrera utilizando innovadores neumáticos autoinflables.

Los dos corredores se alejaron del campo cuando quedaban poco menos de 50 km y superaron dramáticamente al grupo perseguidor de contendientes previos a la carrera, como Puck Pieterse y Lorena Wiebes.

Después de lo que en general se consideró un fracaso en el Campeonato Mundial de Ruta, donde el equipo holandés quedó completamente fuera del podio, quedar primero y tercero en la contraparte de tierra de la UCI será un consuelo parcial.

Sin embargo, sorprendentemente, Vos realizó algunos experimentos técnicos poco comunes en la carrera: equipó su bicicleta con el sistema de neumáticos ajustables Gravaa KAPS, que le permitió ajustar la presión de los neumáticos para adaptarse al terreno durante la carrera.

Para una carrera de grava donde los ataques fundamentales pueden ocurrir en terrenos adoquinados y todoterreno o en caminos pavimentados lisos, el beneficio de personalizar la presión de los neumáticos para cualquiera de las superficies es obvio.

hablando con ciclismonoticias Después de su victoria, confirmó que utilizó con frecuencia el sistema durante la carrera y consideró que le ayudaría en el camino hacia la victoria.

“Ayudó con una mayor presión al final, pero también a reducir la presión en la pista más accidentada”, dijo.

Visma-Lease a Bike implementó la misma tecnología en París-Roubaix en 2023, pero luego fue utilizada únicamente por el equipo masculino y sin ningún beneficio notable, ya que Wout van Aert no usó el sistema y terminó en tercer lugar.

Para el equipo y la marca, esto será un respaldo sorprendente a la ventaja técnica que podría ofrecerse. Cuando se le preguntó si usaría la tecnología en las carreras el próximo año, Vos confirmó que continuaría usándola para este tipo de carreras.

Mantenerse al día con Kopecký

Para Vos, el proceso de ganar una camiseta del Campeonato Mundial puede haberse vuelto un poco repetitivo, ya que esto representa el decimocuarto título en su palmarés.

“Para ser honesto, no pensé en los 13 anteriores. Por supuesto, (el Campeonato Mundial de Gravel) es algo bastante nuevo, pero es un campeonato mundial, así que intentas hacerlo lo mejor posible”, dijo a los periodistas después del final de la carrera.

“Fue agradable estar al frente con Lotte”, añadió. “Y luego también será difícil. Ella ganó (el Mundial de Ruta) la semana pasada, así que sé que está en buena forma”.

hablando con ciclismonoticias Después de la carrera, Vos explicó que entró en la carrera con la mente abierta. “No tenía expectativas reales porque realmente no sabía qué esperar”, dijo. “A mitad de la carrera, todavía estábamos con un grupo tan grande que pensé, está bien, vaya, este es un backfield tan estelar que será difícil escaparse aquí”.

Fue la jugada de Kopecky la que destrozó a ese grupo más grande. “Cuando se fue Lotte Kopecky, nosotros cuatro íbamos primeros”, dijo Vos. “Luego estuvimos con nosotros dos y aún quedaba un largo camino por recorrer. Pero sí, por supuesto, es un compañero fantástico si tienes a Lotte Kopecky contigo”.

Los dos intercambiaron ataques a lo largo de los últimos kilómetros, y Vos hizo un movimiento importante en la subida de 300 m a Ramberg cuando faltaban menos de 2 km, pero no fue suficiente para deshacerse de su compañera de fuga belga.

Se hizo evidente que la carrera se reduciría a un sprint entre dos de los corredores más capaces de este deporte. Sin embargo, fueron las dudas de Kopecky las que le abrieron la puerta a Vos.

“En realidad estaba pensando, está bien, ella realmente no iba”, dijo Vos a My Bike. “Así que pensé: Está bien, tengo que ir y hacer todo lo posible si voy. Así que, con unos 175 metros por recorrer, simplemente lo intenté y lo intenté con todo hasta la meta, y luego todavía no estaba seguro. pero seguí adelante.

“Hace 15 metros pensé: Está bien, creo que lo tengo”.

Para Vos, el título del Mundial de Gravel representa un excelente final de temporada, y el piloto holandés ya espera un ritmo más lento. “Es temporada baja, así que disfrutaré un poco de descanso”, dijo. “Disfruten de un buen momento en familia. Y sí, seguro, me relajaré un poco y disfrutaré esto”.