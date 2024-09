El australiano se mantiene líder pese a perder tiempo en la brutal subida a Cuitu Negru

Sigue ahí. A pesar de las múltiples predicciones de que Ben O'Connor perdería el liderato de la Vuelta a España en la terriblemente empinada subida a Cuitu Negru, el australiano luchó con uñas y dientes para aferrarse al primer puesto por décima etapa consecutiva. Y en la cima de la monstruosa subida de 18 kilómetros, se mantuvo por poco en la cima de la clasificación.

Capaz de mantenerse con los otros favoritos en las duras pero más manejables pendientes inferiores de Cuitu Negru, tan pronto como el grupo de la clasificación general llegó al segmento final ultra empinado de la carrera, O'Connor finalmente fue superado por su archirrival Primoz Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) cuando el esloveno se alejó con su compañero de equipo Florian Lipowitz.

Aunque era prácticamente imposible ver en la niebla cómo le iba exactamente a O'Connor en la última y crucial parte del ascenso, al llegar a la cima solo había perdido 39 segundos con respecto a Roglič. El propio Roglič no estaba en su mejor momento y, en una situación similar a la de Hazallanas hace una semana, el esloveno se vio brevemente superado por Enric Mas (Movistar) antes de recuperar el contacto cerca de la meta.

Como resultado de la tenacidad de O'Connor, combinada con la penalización de 20 segundos que recibió posteriormente Roglič, sigue liderando la clasificación general de la Vuelta a España con 1:03 de ventaja. La diferencia sigue reduciéndose, pero como señaló O'Connor después, sigue en rojo y “el ciclismo es un negocio voluble, nunca se sabe lo que puede pasar”.

“Nunca soñé con ganar la Vuelta”, dijo O'Connor. “Este año mi objetivo era terminar en el podio de una Gran Vuelta y ese objetivo para mí todavía está muy abierto”.

“Ahora también tengo el maillot rojo y lo conservaré todo lo que pueda. Hoy he intentado limitar mi pérdida tanto como he podido y sigo en cabeza. El ciclismo es un negocio inestable, pero si tienes un mal día… si Primoz tiene un mal día, la diferencia puede volver a aumentar. Nunca se sabe”.

O'Connor dijo que estaba “bastante confiado” de que podría mantener el maillot rojo sobre Cuitu Neru, por las razones que ya había explicado el sábado por la noche. “En cualquier subida larga, me siento confiado”, explicó. “Hoy fue un día sucio, los últimos 1,5 kilómetros fueron repugnantes y los 500 metros finales fueron simplemente ridículos”.

“No diría que fue divertido, pero la parte anterior a esos últimos 2,5 kilómetros fue realmente agradable. QuickStep marcó un buen ritmo, (Mikel) Landa atacó, pero yo me sentí bastante bien”.

En lo que respecta a subidas tan empinadas como la pared de una casa, como la final de Cuitu Neru, no había una estrategia real, dijo O'Connor. “Con toda esa niebla, también es cuestión de esforzarse lo más que se pueda. Sabía que se trataba de un esfuerzo de aproximadamente 12 minutos, pero no tiene sentido mirar los números”. Y añadió en tono de broma: “De todos modos, estás tan cansado que no estás alcanzando los números que desearías poder ver”.

O'Connor reconoció que, a pesar de los más de 3.000 metros de desnivel acumulado en apenas 144 kilómetros, la etapa había sido extremadamente dura, y que había culminado con “los 1,5 kilómetros más duros que he hecho en mi vida”. No tenía ni idea, dijo, de que una de las víctimas de la prolongada batalla general había sido su compañero de equipo Felix Gall, que se quedó fuera del grupo de cabeza a mitad de la etapa y acabó cayendo al puesto 21 de la general.

“Lo primero que supe fue cuando la radio del equipo dijo: 'Valentin (Paret-Peintre, compañero de equipo), espera a Félix, espera a Félix'. Fue un poco inesperado”, reflexiona, “pero supongo que puede pasar en un Gran Tour”.

Aprovechó la prolongada persecución del T Rex-Soudal a Pavel Sivakov (UAE Team Emirates), con la implacable velocidad impuesta por el equipo belga al límite de lo tolerable por momentos.

“Han estado muy fuertes, no puedo creer cómo la escapada ha conseguido mantenerse alejada en el valle. Ha sido tan rápido que no se podía haber hecho un cambio más brusco”, dijo. Su ritmo le ha ayudado. “No depende de nosotros competir todos los días. Pavel podría haber superado a Primoz o a Enric también. A todos nos interesa (perseguir) en algún momento. Sólo depende de quién muerda el anzuelo primero”.

Con Roglič acercándose a poco más de un minuto en la clasificación general, mientras la Vuelta entra en su tercera semana, la clasificación general está ahora al borde del abismo y, como dice O'Connor, “simplemente voy a intentar mantenerme ahí tanto como pueda. Pero puede bastar una pequeña cosa para descarrilar tu carrera”.

“En este momento, mis 10 días con el maillot se sienten bastante especiales” y, de hecho, aunque Cadel Evans ganó el Tour de Francia y Jai Hindley el Giro de Italia, ningún otro australiano antes de O'Connor ha mantenido el liderato en un Gran Tour durante tantos días consecutivos.

“Por ahora intentaré disfrutar del (segundo) día de descanso”, concluyó, “y disfrutar de no tener otro día más en el que tenga que salir a competir en algunas subidas”.