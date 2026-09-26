Una suiza de 20 años se queda a las puertas del podio en su primera temporada ciclista completa

En su primera temporada completa de ciclismo, Mara Winter (Suiza), de 20 años, casi alcanza el podio en la carrera femenina sub-23 del Campeonato Mundial de Ruta UCI.

Winter fue derrotada por Fleur Moors (Bélgica) en el sprint de un grupo reducido que decidió la medalla de bronce, a 33 segundos de la campeona del mundo Viktória Chladoňová (Eslovaquia) y de la subcampeona Isabella Holmgren (Canadá).

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