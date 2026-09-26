Una suiza de 20 años se queda a las puertas del podio en su primera temporada ciclista completa

En su primera temporada completa de ciclismo, Mara Winter (Suiza), de 20 años, casi alcanza el podio en la carrera femenina sub-23 del Campeonato Mundial de Ruta UCI.

Winter fue derrotada por Fleur Moors (Bélgica) en el sprint de un grupo reducido que decidió la medalla de bronce, a 33 segundos de la campeona del mundo Viktória Chladoňová (Eslovaquia) y de la subcampeona Isabella Holmgren (Canadá).

“Creo que simplemente perdí la potencia máxima. El sprint fue demasiado corto; para mí es mejor si es un poco más largo. Pero no estaba seguro de si podría comenzar el sprint o no, y pensé, sólo tengo que aguantar y esperar que la corredora que tengo delante pueda quedarse con la belga. Tuve que pasarla, cerrar la brecha con la belga, y luego no pude pasarla más”, describió Winter el sprint.

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Aunque esto la dejó fuera del podio, se mostró más que satisfecha con su cuarto puesto.

“En este momento, no puedo creerlo. Estoy muy, muy feliz con el resultado. Por supuesto, el cuarto lugar es el segundo perdedor… no, en realidad estoy muy feliz”, dijo Winter con una gran sonrisa en su rostro.

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Esta felicidad es muy comprensible teniendo en cuenta que Winter no empezó a competir en carreras a nivel nacional hasta 2025, ganando Chur-Arosa, una carrera de 29,3 km y 1.191 metros de desnivel, que va desde la capital de los Grisones hasta la ciudad turística de Arosa. Las ganadoras anteriores incluyen a Marlen Reusser, Clara Koppenburg y Petra Stiasny, y este resultado llamó la atención de Winter sobre el equipo continental suizo Nexetis, quien la contrató para 2026.

En mayo, hizo su debut en una carrera por etapas en el 2.2 Tour de Feminin en Chequia, un paso importante en su desarrollo. A finales de junio, Winter se proclamó campeón suizo sub-23 contrarreloj y quedó cuarto en el campeonato de élite de carreras en ruta.

“El Tour de Feminin fue mi primera carrera por etapas y realmente lo disfruté. Las carreteras eran realmente buenas y fue una gran oportunidad para aprender porque tuviste cuatro días seguidos. Fue genial correr allí”.

El equipo Nexetis ha enviado a varias corredoras al WorldTour femenino, con Jasmin Liechti fichando por Canyon-SRAM y Ginia Caluori yendo a Movistar para 2027. Winter dice que todavía le queda camino por recorrer antes de sentirse preparada para el escenario más grande.

“Empecé a correr realmente el año pasado, así que creo que tengo que ver, aprender, y luego, cuando he aprendido un poco, todo llega por sí solo. No sé cómo va mi camino ni qué va a pasar”.

“Por el momento, simplemente lo estoy disfrutando. También estoy compitiendo en ciclismo de montaña y quiero continuar con eso. Realmente espero poder seguir haciendo ambas cosas porque realmente disfruto de ambas y creo que puedo aprender de ambas disciplinas”, dijo Winter, y agregó que quiere mantener abiertas sus opciones.