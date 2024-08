“Espero que sea una carrera muy bonita”, dice Vos sobre la Gran Salida de los Países Bajos

Visma-Lease a Bike tendrá como objetivo el éxito general en el Tour de France Femmes avec Zwift con Riejanne Markus y victorias de etapa con Marianne Vos, mientras el equipo holandés celebra el inicio de la carrera en sus carreteras locales en los Países Bajos.

La alineación final del equipo de ocho ciclistas incluye a Markus, Vos, la medallista de plata olímpica en contrarreloj Anna Henderson, Fem van Empel, Femke de Vries, Sophie von Berswordt y Linda Riedmann.

“Con un inicio tan mágico en los Países Bajos, este Tour tenía que terminar en un lugar mítico. Y ese es precisamente el caso de Alpe d'Huez. El inicio está en los Países Bajos y el final en una montaña holandesa. Esto debería dar un nuevo impulso al ciclismo en los Países Bajos. Estamos más que motivados para hacer de esta edición una edición inolvidable”, afirma Jan Boven, director deportivo de Visma-Lease a Bike.

Markus terminó en el puesto 11 de la clasificación general en 2023 después de ganar tiempo al principio. Obtuvo un impresionante segundo puesto en la clasificación general en la Vuelta a España Femenina 2024.

“Mi objetivo es conseguir una buena clasificación general”, afirmó Markus.

“Todavía no he acabado entre los diez primeros en el Tour. Espero conseguirlo este año. He marcado en secreto la contrarreloj del segundo día en rojo. Es un recorrido muy bonito que debería irme bien. Además, las etapas del último fin de semana me han llamado la atención”.

“En las primeras etapas podemos aspirar a ganar etapas, entre otras, con Marianne. Hay muchas oportunidades para nuestro equipo”.

“Es realmente muy especial que el Tour empiece por primera vez en el extranjero y, además, en los Países Bajos. El segundo día empezaremos en Dordrecht, el lugar de nacimiento de mi pareja. Conozco la zona y toda la familia vendrá a vernos, junto con muchos amigos”.

“Es genial que la carrera se celebre tan cerca de casa por una vez, y además es la carrera más importante del año. Espero que sea una experiencia tan intensa como la de Francia, pero no me preocupa”.

Vos ayudó a crear el Tour de France Femmes gracias a su larguísima y exitosa carrera y vistió el maillot amarillo de líder en 2022 durante seis días. Ahora tiene 37 años, pero ganó la medalla de plata en la carrera olímpica en ruta y sigue siendo una contendiente.

“La llegada al Alpe d’Huez será muy especial. Conozco esa subida por la televisión. Espero que sea una carrera muy bonita. Ojalá que podamos hacer que sea un Tour exitoso y hermoso como equipo”, dijo Vos.

“Ahora que la salida es en los Países Bajos, la sensación es un poco diferente a la habitual. Tengo mucha curiosidad por el ambiente en los Países Bajos. Por supuesto, les da algo extra a los corredores y equipos holandeses. El Tour es la carrera más importante que existe, así que siempre haces todo lo posible para llegar en la mejor forma posible.

“Voy a intentar volver a intentar ganar una etapa. Es cierto que hay etapas en las que hemos marcado oportunidades como equipo, pero si surgen oportunidades en cualquier lugar, sin duda las vamos a intentar. Los objetivos del equipo también son importantes. Espero apoyar al equipo lo mejor posible en este Tour”.