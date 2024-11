Los comentarios del ciclista que batió récords habían generado dudas sobre el retiro programado, pero la publicación en las redes sociales ahora deja en claro que el domingo es definitivamente el final.

Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) ha confirmado oficialmente que pondrá fin a su carrera ciclista profesional el domingo, siendo su última carrera el Tour de Francia Prudential Singapore Criterium.

Se había señalado que este sería el último hurra de Cavendish, con todo, desde el comunicado de prensa de la carrera de hace un mes y publicaciones en las redes sociales de hace un día anunciando el plan. Aún así, los comentarios del ciclista tras el anuncio de la ruta del Tour de Francia 2025 habían planteado dudas sobre si el hombre de Man estaba contemplando continuar su carrera ciclista profesional.

Su falta de inclinación a discutir el futuro en los días y semanas siguientes había dejado que la incertidumbre siguiera girando.

hablando con ciclismonoticias y Ciclismo semanal En Saitama hace una semana, Cavendish se mostró cauteloso y dijo: “No estoy hablando del futuro, si está bien”. Fue una respuesta repetida en múltiples ocasiones desde entonces por el ganador de 35 etapas del Tour de Francia, la más reciente fue el sábado por la tarde en una conferencia de prensa previa a la carrera en Singapur el sábado por la tarde.

Pero el sábado por la noche, hora de Singapur, Cavendish confirmó en una publicación de Instagram que su carrera terminaría este fin de semana.

“El domingo será la última carrera de mi carrera ciclista profesional”, escribió.

“Tengo la suerte de haber hecho lo que amo durante casi 20 años y ahora puedo decir que he logrado todo lo que puedo sobre la bicicleta. El ciclismo me ha dado mucho y amo este deporte, siempre quise hacerlo. marcar la diferencia y ahora estoy listo para ver qué me depara el próximo capítulo”.

Fue un post que despejó las dudas y la ciudad-estado insular acogerá ahora la despedida definitiva sin que queden dudas.

Cavendish se alineará entre un grupo que incluye a Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Primož Roglič (Red Bull-Bora Hansgrohe), Arnaud De LIe (Lotto-Dstny) y Chris Froome (Israel-Premier). Tech) para enfrentarse al criterio en el centro de Singapur.

La celebración final de su carrera sería, por supuesto, mucho más dulce si pudiera una vez más cruzar la línea con las manos levantadas en celebración de la victoria.