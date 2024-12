“Llevo 20 años montando y he hecho todo lo posible para que recibir este premio sea algo muy, muy especial”.

Mark Cavendish recibirá el premio Lifetime Achievement Award en la ceremonia de entrega de premios a la Personalidad Deportiva del Año de la BBC el martes en reconocimiento a su larga y exitosa carrera deportiva.

El hombre de Man se retiró recientemente de las carreras luego de una carrera profesional de 18 años en la que logró un récord de 35 victorias de etapa en el Tour de Francia. Terminó su carrera con una victoria en el Criterium del Tour de Francia en Singapur a mediados de noviembre y ganó su última carrera oficial en el Tour de Francia en Saint-Vulbas en julio.

Cavendish es uno de los cinco ciclistas en ganar el premio principal a la Personalidad Deportiva del Año, uniéndose a Tom Simpson, Chris Hoy, Bradley Wiggins y Geraint Thomas cuando se llevó el honor en 2011 después de convertirse en campeón mundial en Dinamarca.

Ahora se unirá a Hoy para ganar el premio Lifetime Achievement Award que se entregará durante la ceremonia del martes.

“Es una sensación increíble, qué honor”, dijo Cavendish al bbc.

“He estado montando durante 20 años y he hecho todo lo que he podido para que recibir este premio sea algo muy, muy especial.

“Soy muy afortunado de haber hecho todo lo que quería hacer, y estoy orgulloso de ser más de lo que muchas otras personas también lo han hecho. Siempre soñé con tener mi nombre junto a los grandes que crecí viendo”.

Más allá de la ceremonia del martes, el futuro de Cavendish no está claro. No se espera que se una al XDS Astana como se esperaba. Será un invitado especial en el Tour Down Under en enero, pero hasta ahora ha guardado silencio sobre sus planes futuros.

“Tengo la suerte de haber hecho lo que amo durante casi 20 años y ahora puedo decir que he logrado todo lo que puedo sobre la bicicleta”, dijo Cavendish en noviembre al confirmar su retiro de las carreras.

“El ciclismo me ha dado mucho y amo el deporte, siempre quise marcar la diferencia y ahora estoy listo para ver lo que me depara el próximo capítulo”.