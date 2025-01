'Me pusieron un cuchillo zombie en la garganta; todavía tengo flashbacks', revela Manxman

Mark Cavendish habló abiertamente sobre su vida después de su jubilación y habló abiertamente con El telégrafo diario periódico sobre las alegrías simples de la vida familiar, sus planes de correr el maratón de París con su hermano en la primavera y sus ideas sobre la vida después de retirarse como ciclista profesional a los 39 años, una vez que finalmente ganó una etapa número 35 en el Tour de Francia, un récord.

Cavendish pronto viajará a Australia para el Tour Down Under, donde se celebrará su carrera y su récord en el Tour con motivo del 25 aniversario de la carrera.

habló con El telégrafo mientras estuvo en la Isla de Man, su lugar de nacimiento e inspiración para su carrera ciclista. Comenzó a andar en bicicleta cuando era niño y luego se fue a Manchester para unirse al programa de la Academia Británica de Ciclismo que sirvió como plataforma de lanzamiento de su larga carrera profesional. Conducir por las carreteras de su casa también lo ayudó a recuperarse de una enfermedad prolongada y de la depresión en 2021.

“Sí, este es mi hogar. Siempre lo será. Soy Manx. Mi personalidad es Manx. Es más real que en cualquier otro lugar para mí. Aquí puedo ser simplemente Mark. Me encanta”, dijo Cavendish. El telégrafo.

“Lo que eres en la bicicleta no es lo que eres como persona. Pero la gente espera que seas esa persona. ¿Entiendes lo que quiero decir? explicó con su habitual carácter directo y honesto.

“Pero yo era un tonto. Eso es seguro. Puedo admitirlo ahora. Creo que eso vino de un lugar sin educación sobre cómo actuar cuando de repente estás en el ojo público. Estaba tratando de estar a la altura de cómo la gente me vio.”

Cavendish vive en Essex, al noreste de Londres, con su esposa Peta y cinco hijos. Durante mucho tiempo ha sacrificado tiempo con ellos para continuar su carrera deportiva y su éxito en las carreras de velocidad. Ahora puede saborear plenamente la vida familiar y admite que ahora la familia lo es “todo” para él.

“No tengo que fingir ser nadie cuando están cerca de ellos”, dijo. “No puedo esperar. La escuela corre y eso. Sólo quiero una vida normal. Cosas normales.

“Me encanta ser parte de una gran familia. Incluso solo cenando, con todos por todos lados. Es caótico. La pequeña está golpeando a su hermano. Otra corre de un lado a otro, ya ha tenido suficiente. Me encanta”.

Cavendish es protector, sobre todo porque él y su familia superaron un violento robo en 2021. Cuatro hombres irrumpieron en su casa de Essex en busca de relojes caros. Desde entonces, tres de los cuatro intrusos han sido condenados a penas de prisión de entre 12 y 15 años por su participación en el crimen.

Los detalles del robo surgieron durante el juicio y cómo uno de los hombres puso un gran cuchillo “estilo Rambo” en la garganta de Cavendish.

“Recibo flashbacks todo el tiempo”, reveló Cavendish. El telégrafo. “¿Tener un cuchillo zombi en la garganta frente a tu hijo? Fue horrible.

“Piensas en lo que podrías haber hecho. Todo el mundo piensa: 'Yo pelearía'. Y, por supuesto, al principio estaba blandiendo, pero les digo que si a cualquiera le ponen un cuchillo en el cuello, no puede hacer nada. Mi esposa está ahí, mi hijo no podía hacer nada.

“Para ser justos, tengo suerte porque estuve allí. Estoy más feliz de haber estado allí que si les hubiera pasado a Peta y a los niños cuando yo no estaba. Nunca me lo habría perdonado”.

Cavendish terminó su carrera con una victoria simbólica de despedida en el podio del Tour de Francia de Singapur. Desde entonces empezó a correr e intentará superar las cuatro horas y media en el maratón de París en primavera.

“Mis rodillas no están realmente preparadas para ir más rápido”, dijo.

El maratón refuerza su relación con su hermano menor, Andrew, que fue condenado a seis años de prisión en 2010, cuando tenía 23 años, por importar cannabis y cocaína con intención de suministrarla. Desde entonces, ha reconstruido su vida e inspira a Cavendish.

“De hecho, fue mi hermano quien me inspiró a ir en bicicleta. Él también tenía más talento que yo”, añadió.

“Pero lo tomé más en serio, ¿sabes? Él necesitaba que lo alentaran todo el tiempo. Yo no. Necesitaba que la gente hiciera lo contrario y me dijera que yo era una mierda. Eso fue lo que me impulsó.

“Nunca he estado más orgulloso de nadie que de él. Una cosa es dejar de hacer algo, pero otra es recuperar la salud. Tiene tres hijos. Es un padre brillante. Un tío brillante. Trabaja muy duro. Acabo de comprar su propia casa. ¡Nunca antes había tenido esa disciplina, desde que lo conozco! Honestamente, estoy muy orgulloso”.

Futuro en la gestión de equipos

Cavendish dijo que espera permanecer en el mundo del ciclismo profesional, en un puesto directivo. Estuvo involucrado en la transformación del equipo Astana después de una importante inversión del fabricante chino de fibra de carbono XDS, pero luego salió mal.

El director del equipo, Alexander Vinokourov, dijo ciclismonoticias que no era posible para Cavendish “ser parte de la estructura de toma de decisiones”, pero sugirió que podría suceder en el futuro.

“Mi punto fuerte es la formación de equipos. Sé en qué soy bueno y en qué no. Estos últimos años me han estado preparando para la siguiente fase. Entiendo el ciclismo y lo que se necesita para triunfar”, afirma. dicho.

También ve los numerosos problemas del ciclismo profesional al invertir en el Elite Performance Venture Capital Fund. Entre los inversores anteriores se encontraban los pilotos de Fórmula 1 Carlos Sainz, Lando Norris y Valtteri Bottas, así como la ganadora del Tour de Francia Femenina, Demi Vollering, como parte de las nuevas estrellas del deporte que han invertido un total de 50 millones de euros.

“En mi opinión, el problema del deporte actual es que no saben cómo contar una historia”, sugirió Cavendish.

“El deporte profesional se trata de inspirar, tanto acciones como emociones. Estamos en una industria del entretenimiento. Intenté hacer eso con cada equipo en el que estuve”.