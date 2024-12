“He hecho todo lo que quería y estoy eligiendo la forma de dejar el deporte como competidor”, dice Manxman después de ganar el premio BBC Lifetime Achievement Award.

Después de ganar el Lifetime Achievement Award en la BBC Personalidad Deportiva del Año, Mark Cavendish ha dicho que cree que su futuro estará en el ciclismo, afirmando que está mirando hacia la “gestión de equipos ciclistas” después de haber colgado las ruedas.

The Manxman recibió el premio de la BBC en el escenario junto a Chris Hoy y Bradley Wiggins el martes por la noche. Completó el último año de su carrera profesional con el premio, que reconoció su récord de victorias de etapa en el Tour de Francia establecido en el verano.

Mientras que la medallista de oro olímpica británica de 800 metros, Keely Hodgkinson, se llevó a casa el premio principal de la noche, Cavendish dijo que le hubiera gustado haber sido considerado para la nominación, pero señaló que tampoco lo había sido en 2021.

Cavendish ya está retirado pero sigue siendo competitivo.

“El premio a la trayectoria es muy bonito pero, como competidor, el premio principal es ser preseleccionado. Ese es mi trabajo: competir. Aunque un premio (a la Personalidad Deportiva del Año) es subjetivo, sigue siendo una competición”, dijo Cavendish a The Guardian en una entrevista con Donald McRae.

“Un premio vitalicio es un poco como cuando recibí mi título de caballero a principios de año. No es algo que esperas o por lo que trabajas. Te lo otorgan, así que es muy agradable”.

Cavendish dijo que “ha completado todo lo que podía hacer en el ciclismo”. Dijo que “por supuesto que extrañaré las carreras, pero estoy feliz porque he tenido 20 años y he hecho más de lo que jamás podría haber planeado o soñado hacer”.

Sin embargo, todavía hay más por venir para Cavendish en el ciclismo profesional, incluso si está lejos de las carreras.

El director del equipo XDS Astana, Alexander Vinokourov, confirmó a My Bike que Cavendish no formará parte del personal del equipo en 2025, pero Manxman se ve trabajando en el deporte en el futuro.

“Obviamente todavía me queda mucha vida y todavía tengo que mantener a mi familia, así que creo que eso será en la gestión de equipos ciclistas. Conozco el deporte y sé cómo formar un equipo, y eso es todo”. hacia dónde me dirijo. Es emocionante”, afirmó.

“No hay nada más que pudiera haber hecho en el deporte. Y ya no había nada que hacer hace mucho tiempo. Tengo mucha, mucha suerte de poder retirarme y no me arrepiento de nada. Finalmente voy a salir mis términos, no por una lesión o por algún director de equipo que intenta obligarme a retirarme.

“He hecho todo lo que quería y estoy eligiendo la forma de dejar el deporte como competidor. ¿Qué suerte tengo?”.