El ganador de etapa récord del Tour de Francia participará en la última carrera profesional el 10 de noviembre

Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) competirá por última vez en el pelotón profesional el 10 de noviembre en el Prudential Singapore Criterium del Tour de Francia, según han confirmado los organizadores ASO.

El hombre de Man, que este verano rompió el antiguo récord de victorias de etapa del Tour de Francia de Eddy Merckx con su victoria número 35, se alineará junto a Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe ), y los ganadores anteriores Chris Froome (Israel-Premier Tech) y Vincenzo Nibali en el criterio.

El último triunfo de Cavendish en el Tour de Francia se produjo en la etapa 5 en Saint-Vulbas, con el hombre de 39 años luchando por las montañas y completando la carrera en la decimoquinta salida de su carrera.

El dos veces ganador del maillot verde del Tour se enfrentará a los dos últimos ganadores de la clasificación por puntos, Girmay y Philipsen, mientras que Roglič, Froome y Nibali acompañarán a Yukiya Arashiro como parte de un equipo de “leyendas del Tour de Francia”.

Otros corredores que participan en el criterium son Arnaud De Lie, Victor Campenaerts y Thomas De Gendt (Lotto-Dstny), Jonas Abrahamsen, Tobias Johannessen, Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), Mathias Vacek (Lidl-Trek), Quinten Hermans ( Alpecin-Deceuninck) y la pareja de TotalEnergies, Anthony Turgis y Matteo Vercher.

Cavendish, que tiene 165 victorias a lo largo de una carrera de 18 años, incluidas etapas en el Tour Colombia y el Tour de Hongrie de este año, recibió la semana pasada el título de caballero de manos del Príncipe William.

Después de la ceremonia en el Castillo de Windsor, Cavendish dijo que todavía tenía carreras por competir durante el resto de 2024, aunque no reveló dónde se alinearía.

“Todavía tengo carreras este año. Todavía estoy entrenando para ellas, será muy agradable competir como Knight Commander”, dijo Cavendish, antes de cerrar la puerta a continuar hasta 2025.

“Ya he dicho que no haré otro Tour de Francia”, añadió. “Eso es de conocimiento público, no haré otro Tour de Francia.

“Soy muy afortunado de haber podido hacer lo que amo durante tantos años y de ver a otras personas inspiradas por eso y andando en bicicleta. Es maravilloso. Sabes, solo soy un chico de la Isla de Man, para ser un Knight Commander, eso no es algo que jamás hubiera soñado.”

El Criterium Prudential Singapore del Tour de Francia no es un evento UCI, por lo que cualquier resultado en la carrera no contará para el palmarés oficial de Cavendish.

Es probable que ya haya corrido su última prueba UCI en el Tour de Francia, dado que solo quedan un puñado de carreras importantes en el calendario de 2024, incluido el Tour de Guangxi (15-20 de octubre), el Giro del Véneto (16 de octubre) , Copa de Japón (20 de octubre) y Veneto Classic (20 de octubre).