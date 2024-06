El Proyecto 35 tuvo un mal comienzo para Manxman, que cayó en la primera subida del día.

La búsqueda de Mark Cavendish para batir el récord histórico de victorias de etapa del Tour de Francia tuvo un comienzo terrible en la etapa 1, con el corredor de Astana cayendo en la primera subida del día, sufriendo por el calor italiano y vomitando mientras montaba bien. detrás del pelotón.

Cavendish no estaba destinado a ser un contendiente para las dos primeras etapas del Tour de Francia, con carreteras italianas con garras que no se adaptaban a sus características de veloz; sin embargo, no hubiera esperado abandonar el pelotón con más de 160 kilómetros aún. llegar antes de la meta en Rimini.

Una vez acabado el descanso del día y lejos de un ritmo infernal en el Col de Valico Tre Faggi de 12,5 kilómetros, se vio a Cavendish siendo bañado en agua. Las temperaturas al inicio superaban los 37°C y los chalecos anticongelantes y las botellas de agua adicionales eran habituales entre todos los equipos.

Cavendish no mostró signos de recuperación cuando cayó más atrás y luego se le vio vomitando varias veces mientras varios de sus compañeros de Astana Qazaqstan regresaban para intentar ayudarlo a sobrevivir la primera etapa.

Su equipo no comentó qué estaba afectando a Cavendish en el primer partido cuando Jens Voigt de Eurosport le preguntó qué le pasaba, pero parecía ser un malestar estomacal en lugar de un golpe de calor, con esporza informando que dejó sus geles y barras después de no poder retener nada.

La brecha con Cavendish y lo que debía ser su tren de velocidad, Cees Bol, Davide Ballerini, Michael Mørkøv y Michele Gazzoli, al final del pelotón, superó la marca de los 10 minutos cuando aún restaban más de 100 km por recorrer en la etapa.

La buena noticia para Cavendish fue que su grupo de cinco creció en tamaño cuando sus compañeros de equipo Fabio Jakobsen y Bram Welten (DSM-Firmenich PostNL) y Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) se unieron a ellos, añadiendo mano de obra a su búsqueda de casa.

Cavendish, de 39 años, disputará su decimoquinto Tour de Francia en 2024 y busca una histórica victoria número 35 de etapa que lo colocaría por encima de Eddy Merckx en la clasificación de victorias de etapa de todos los tiempos.