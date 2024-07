“Cavendish está realmente molesto y enojado por la decisión porque cree que fue injusta”, reacciona el DS de Astana, Mark Renshaw, cuando el velocista que batió récords es relegado del top cinco al final del grupo

Los oficiales de carrera de la UCI han relegado a Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) y Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels) del top cinco al final del grupo luego del sprint de la etapa 12 en Villeneuve-sur-Lot en el Tour de Francia.

Démare cruzó la meta en tercer lugar, detrás del ganador de la etapa Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) y el segundo clasificado Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), pero más tarde fue relegado al final del grupo principal en el puesto 67, por lo que Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech) ascendió al tercer lugar.

Cavendish, que celebró su 35.ª victoria de etapa en el Tour de Francia, un récord, en la quinta etapa, también estuvo entre los mejores velocistas que llegaron a la meta en la duodécima etapa. Inicialmente cruzó la línea de meta en el quinto lugar, pero luego fue relegado al 68.º lugar.

Las imágenes de vídeo del sprint mostraron a Démare presionando a Van Aert hacia las barreras del lado derecho de la carretera en los últimos metros de la carrera.

Cavendish también fue castigado por cambiar de línea desde el medio del camino hacia la izquierda en los últimos cientos de metros mientras intentaba evitar al líder de Démare, Daniel McLay, quien disminuyó la velocidad en el medio del camino.

El organizador del Tour de Francia, ASO, anunció la decisión unos minutos después, con un comunicado oficial explicando más tarde que los dos velocistas fueron relegados por “desviación de la línea elegida que obstruye o pone en peligro a otro ciclista o sprint irregular”.

Ambos fueron multados con 500 francos suizos y se les descontaron 13 puntos en la clasificación por puntos del maillot verde.

El director de Astana Qazaqstan, Mark Renshaw, explicó el motivo del descenso de Cavendish, señalando que Cavendish estaba molesto por la decisión y sentía que era injusta.

“Obviamente estamos muy decepcionados, en ese sprint, pensamos que Cavendish se ganó el quinto puesto de manera sólida. Se tomaron dos decisiones en el comité de comisarías. Una de ellas nos afecta, y Cavendish está realmente molesto con esta decisión, al igual que yo, como equipo, porque pensamos que era un puesto muy disputado, y hay muchas razones para ese sprint”, dijo Renshaw en una entrevista con ITV Cycling.

Renshaw continuó diseccionando el sprint final, diciendo que Cavendish se vio obligado a desviarse de su línea como reacción al ciclista líder de Démare Arkéa-B&B Hotels, McLay, quien había dejado de pedalear una vez que terminó su salida.

“Si analizamos realmente este movimiento y desglosamos estos 50 metros, podemos ver que McLay está liderando a Démare. Si lo comparamos con la línea blanca, podemos ver que está paralelo a unos 0,8 metros a la derecha de la línea blanca. Termina su salida y se mueve hacia la izquierda. Mi cálculo es de unos 1,5 metros; se mueve hacia la izquierda y deja de pedalear.

“Estoy seguro de que Thierry Gouvenou (director de carrera) dijo en la primera reunión del día: 'si eres el líder y dejas de pedalear, sigue pedaleando'. Así que creo que este movimiento de McLay, que deja de pedalear por completo, probablemente se merece una sanción mayor que la que merece Cavendish. Especialmente yo (sé), como líder, que si dejas de pedalear en un sprint como este, habrá una reacción. La reacción a ese movimiento de McLay de dejar de pedalear fue que Cavendish se desviara hacia la izquierda, también con (Bryan) Coquard pegando fuerte a la rueda. Creo que con ambos corredores, Cav y Coquard comprometidos a saltar hacia la izquierda. Entonces, tienes a un corredor como McLay, que deja de pedalear a 70 km/h, Cav en el mismo momento, ya se ha comprometido a saltar hacia la izquierda, y esa es la reacción a esa acción.

“Está realmente molesto y enojado por la decisión porque cree que fue injusta y que fue una respuesta de McLay”.

Démare, que perdió su lugar en el podio ese día, agradeció a sus compañeros de equipo y dijo que preferiría mantener una actitud positiva y mirar hacia el futuro para encontrar oportunidades de sprint.

“Sólo quiero mantenerme positivo y el sprint que he hecho hoy, gracias al excelente trabajo de todo mi equipo, y en especial de Dan McLay. Salgo desde lejos, eso es lo que me gusta, y he creído en la victoria. “Es bueno para la moral, hoy hemos encontrado nuestro objetivo todos juntos”, dijo Démare.

“Lo que me ha pasado me motiva aún más para las próximas etapas que podrían acabar al sprint en este Tour de Francia. Se ha creado una gran dinámica en el equipo Arkea-B&B Hotels. Seguiremos en esta dirección y haremos todo lo posible para seguir brillando”.

Decisión de los comisarios: Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hôtels) y Mark Cavendish (Astana) fueron desclasificados para su sprint irregular en esta 12ª etapa del Tour de Francia. #TDF2024 foto.twitter.com/fbbxq6vfdk11 de julio de 2024