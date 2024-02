Tilly Field ocupa el segundo lugar en sprint con Celestine Frantz mientras Tali Lane-Welsh y Adam Blazevic completan el podio masculino en la primera edición de la carrera australiana

Mark O’Brien y Courtney Sherwell ganaron las categorías élite de la primera edición de Sutton Grange Winery Uncorked Gravel, y ambos utilizaron su método probado de poncharse en solitario para reclamar la victoria entre un campo que contenía a muchos de los principales contendientes de grava de Australia.

Para O’Brien, el vencedor de Melbourne a Warrnambool que durante tanto tiempo ha buscado el escalón más alto, fue su segunda gran victoria en otras tantas semanas. “Cuando llueve diluvia. Otra carrera dura que jugó a mi favor y no tuve ninguna mala suerte mecánica, algo que me ha afectado un par de veces en las carreras de tierra”, dijo O’Brien. ciclismonoticias después del evento cerca de la ciudad victoriana regional de Bendigo.

El hombre de 36 años, que pasó sus años universitarios en Bendigo, lanzó en solitario desde un grupo líder de tres, con Tali Lane-Welsh en segundo lugar y en tercero Adam Blazevic, ganador de dos rondas de la UCI Gravel Series. El ganador del RADL GRVL, Tasman Nankervis, se mantuvo en cuarto lugar, a pesar de estar limitado a una marcha después de que una piedra se levantara y rompiera su desviador en las primeras etapas de la carrera, que se desarrolló en tres vueltas de un bucle con una sección de ida y vuelta de 7 km. .

Sherwell, que había pasado el día anterior a la carrera ayudando a preparar el recorrido en el evento organizado por su club local, el Bendigo District Cycling Club, sabía exactamente en qué parte de la prueba de 94,4 km quería lanzar su salida en solitario. Eso fue en una sección técnica al comienzo de la vuelta dos de tres, que proporcionó una subida rocosa y un descenso desafiante que aprovechó su fuerza en el ciclismo de montaña. Todo salió exactamente como lo había planeado cuando aumentó la presión en ese punto y se alejó del ya reducido grupo líder para volar sola sobre el terreno ondulado hasta la línea de meta.

“Sabía que a medida que avanza la carrera, ese es mi fuerte y soy más fuerte al final de la carrera”, dijo el gravelista UCI Gravel World Series y ganador de Dirty Warrny 2022. ciclismonoticias mientras se sentaba en una mesa cubierta con sombra en el césped de la bodega mientras la música en vivo regresaba después de la presentación en el podio. “Pensé que si ahora tengo una brecha lo suficientemente buena y todavía puedo impulsar el poder, las chicas no deberían atraparme”.

Sherwell tenía razón y al final esa brecha se extendió a más de cuatro minutos y medio, pero aun así fue la batalla más reñida por los restantes puestos del podio en la categoría élite femenina de la carrera, que contaba con un premio total de más de $5,500. Movistar eTeam y el ciclista de gravel Tilly Field terminaron segundos en un sprint con Celestine Frantz, mientras que Imol Giusti, el corredor que quedaba detrás de tres, fue cuarto.

El grupo de cuatro se había lanzado a la primera subida y descenso técnicos en la primera vuelta, pero Field se distanció antes de que Sherwell volara solo en la segunda vuelta.

“Pasé por un bache, estaba en la tercera rueda, perdí totalmente la cadena, así que tuve que detenerme, bajarme y las chicas se habían coordinado y girado para asegurarse de que nuestra brecha fuera grande, así que supe que estaban en el camino. y ya habían recorrido un largo camino antes de que yo me pusiera en marcha”, dijo Field. Noticias de ciclismo. “Así que tuve que hacer una crono en solitario hasta esa misma sección técnica (en la segunda vuelta) y Courtney ya se había escapado en ese punto”.

Aunque con el segundo puesto todavía en juego, Field se aferró a Frantz mientras atacaba en las subidas finales y se preparaba para el sprint en la carrera, dejando de hacer curvas en los últimos kilómetros. “Después de haber hecho mi pequeño esfuerzo en la contrarreloj, sabía que necesitaba conservar toda la energía que me quedaba en las piernas para poder hacerlo al final”, dijo el corredor después de cruzar la meta justo por delante del tercer clasificado, Frantz.

La sección técnica al principio de la primera vuelta también fue fundamental en la carrera de élite masculina, con Lane-Welsh, local de Bendigo, que había recorrido previamente el recorrido, en alerta máxima y al frente para no meterse en problemas en ese punto de la carrera. “Realmente no ataqué, simplemente rodé y nadie vino conmigo, así que pensé que me comprometería”, dijo el joven de 23 años. ciclismonoticias.

Mientras atacaba, corredores como el campeón australiano Connor Sens lo perseguían y luego, una vez que se unió a Lane-Welsh, los corredores al frente continuaron presionando el ritmo en las subidas, por lo que la división del campo continuó.

El ganador O’Brien la describió como una carrera de desgaste, ya que después de la división inicial “a partir de ahí, en cada colina que tocábamos, alguien corría hacia arriba, así que rápidamente nos quedamos con diez corredores y perdimos un par por pinchazos (incluido el campeón australiano Sens). y luego, gradualmente, perdí un par más a medida que se hacía más difícil”.

Luego, cuando solo quedaban tres, O’Brien atacó una vez más para ir solo pensando, tal como lo había hecho en la carrera de ruta de Melbourne a Warrnambool hace quince días, que si todo se reducía a un sprint, se acababa el juego para él. El ataque, sin embargo, significó una vez más que el juego se acabó para sus rivales.