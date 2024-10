El piloto suizo ficha por la escudería española por tres años

Movistar ha anunciado el fichaje de la ciclista suiza Marlen Reusser por tres años.

La triple campeona de Europa de contrarreloj es el cuarto fichaje de la selección española para 2025 tras los fichajes de Ana Magalhães, Carys Lloyd y la campeona del mundo júnior Cat Ferguson.

Reusser se convertirá en una de las líderes del equipo Women's WorldTour junto a Liane Lippert, Floortje Mackaij y Arlenis Sierra después de dejar SD Worx-Protime, donde pasó las últimas tres temporadas.

“La idea de formar parte de Movistar Team es algo en lo que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, algo con lo que he estado soñando”, afirmó Reusser. “He estado emocionado durante bastante tiempo y ahora finalmente podemos hacerlo.

“Compartimos el mismo enfoque sobre lo que podemos lograr juntos y creo sinceramente que es el lugar adecuado para mí: el lugar con el espíritu necesario para desarrollarme y alcanzar mi máximo potencial”.

Junto con tres títulos europeos de contrarreloj, el palmarés de Reusser se completa con victorias generales en el Tour de Suiza e Itzulia y dos victorias de etapa en el Tour de Francia Femmes, así como su mayor éxito en un día, el Gent-Wevelgem 2023.

Comenzó su campaña de 2024 con una victoria general en la Setmana Valenciana en febrero, pero la segunda mitad de su temporada se vio descarrilada por una enfermedad, siendo su carrera más reciente el Campeonato Nacional Suizo en junio.

“La enfermedad que he sufrido me ha hecho cuestionar muchas cosas”, dijo Reusser. “Estoy muy agradecido al equipo SD Worx-Protime, donde he pasado los últimos tres años. Me han mostrado todo su apoyo y siento una enorme gratitud hacia ellos.

“Soy muy optimista y afronto el futuro con grandes aspiraciones. Siempre he sido alguien que ha luchado por mejorar cada día y siento que todavía no he alcanzado todo mi potencial. Creo que tengo las capacidades, tanto físicas como y mental, y el entorno adecuado a mi lado para llegar aún más lejos.

“Quiero trabajar duro, tener esa dedicación y también ayudar al equipo a mantener esa dinámica positiva, también crear oportunidades para todos y poder generar una mecánica de carrera que nos permita a todos disfrutar.

“Estoy convencido de que el éxito también es en parte resultado de todo eso: el talento, por supuesto, pero también la diversión, el amor que ponemos en las cosas y mostramos hacia los demás; además, esa dedicación. Tengo muchas ganas de poder empezar a trabajar por esos objetivos y disfrutar de estos próximos tres años con Movistar”.

La mudanza de Reusser a Movistar marca otra gran derrota fuera de temporada para SD Worx-Protime. Se une a Demi Vollering y Niamh Fisher-Black, que se dirige a Lidl-Trek, en la lista de salidas, mientras que Christine Majerus ha colgado las ruedas al jubilarse.

El equipo holandés ha tomado medidas para recuperar a la dos veces campeona del mundo Anna van der Breggen del retiro y al mismo tiempo inscribir a la campeona del Tour de la isla de Chongming, Marta Lach de Ceratizit-WNT, a la neozelandesa Mikayla Harvey del UAE Team ADQ y a Skylar Schneider, que corrió en el equipo entre 2018 y 2020.