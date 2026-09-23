Cole Punchard y Gwendalyn Gibson arrasan con el segundo puesto en Utah

Martina Berta (Origine Racing) y Martín Vidaurre (Specialized Factory Racing) arrasaron en la primera ronda olímpica de cross-country de América del Norte de la Serie Mundial de Ciclismo de Montaña Whoop UCI en Soldier Hollow el domingo.

En la carrera élite masculina, Vidaurre se puso al frente del grupo de unos diez corredores durante la última vuelta de ocho y, a pesar de un pequeño percance y un rápido corte en la parte superior de la losa, se mantuvo firme en cabeza y luego estiró una brecha en la última subida contundente que mantuvo hasta la meta.

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