Cole Punchard y Gwendalyn Gibson arrasan con el segundo puesto en Utah

Martina Berta (Origine Racing) y Martín Vidaurre (Specialized Factory Racing) arrasaron en la primera ronda olímpica de cross-country de América del Norte de la Serie Mundial de Ciclismo de Montaña Whoop UCI en Soldier Hollow el domingo.

En la carrera élite masculina, Vidaurre se puso al frente del grupo de unos diez corredores durante la última vuelta de ocho y, a pesar de un pequeño percance y un rápido corte en la parte superior de la losa, se mantuvo firme en cabeza y luego estiró una brecha en la última subida contundente que mantuvo hasta la meta.

El campeón nacional chileno se llevó la victoria cinco segundos por delante de Cole Punchard (Cannondale Factory), con Mathis Guay (KTM Factory) apenas un par de segundos más atrás en tercer lugar.

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“He estado buscando esto todo el año”, dijo Vidaurre sobre su primera victoria de la temporada, que se produjo después de que se estrellara en la pista única, ganada por Samuel Gaze (Alpecin-Premier Tech), por lo que tuvo que abrirse camino en el campo.

“Sabía que tenía piernas, así que hoy, saliendo desde la cuarta fila, tuve que tomarme las cosas con calma al principio”, dijo Vidaurre. “Es difícil ascender, así que me lo tomé con calma y al final lo di todo, pero hombre, se siente tan bien. He estado trabajando mucho, así que estoy muy feliz”.

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En la carrera élite femenina, la ganadora en pista corta Berta, que también ganó la carrera de cross-country en casa en la ronda de La Thuile, había atacado a falta de un par de vueltas de la carrera de seis vueltas restantes. Se llevó a Gwendalyn Gibson (Trek Unbroken) con ella. La pareja amplió la brecha a pesar de una fuerte persecución del grupo de cuatro detrás, que incluía al campeón mundial Sina Frei (Specialized Factory).

En la última vuelta, Gibson atacó, pero la campeona italiana no sólo respondió sino que continuó hasta tomar una sólida ventaja mientras subía a la cima de la losa. A pesar de una sólida lucha de Gibson para mantener a Berta a la vista mientras corría la ronda de su país de origen, la victoria se resolvió en ese momento.

“Después de ayer sabía que tenía buenas piernas, pero hacer el doblete es increíble”, dijo Berta, ganadora. “En este momento hay mucha emoción”.

El segundo puesto, sin embargo, todavía le dio a Gibson algo que celebrar, ya que un podio en casa demostró ser el mejor resultado de su carrera hasta el momento. Frei cruzó la línea justo por delante de la campeona nacional estadounidense Savilia Blunk (Decathlon Ford) para quedar tercera, mientras que la ciclista local Hayley Batten (Specialized Factory) fue sexta en Utah, colocando a tres ciclistas de Estados Unidos entre los seis primeros lugares.