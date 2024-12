Todos los pequeños detalles que hicieron que mi año de ciclismo fuera más divertido, más rápido y más cómodo en 2024

Después de haber sido desterrado a las montañas para escribir sobre bicicletas MTB y Gravel para un sitio hermano bicicleta perfectaregresé a la ciclismonoticias equipo en octubre después de una pausa de cuatro años. Aunque pasé la mayor parte del tiempo fuera deslizándome por un singletrack, también he acumulado muchos kilómetros con barra abatible, aunque sin el flujo de artículos de bicicleta de carretera al que antes estaba acostumbrado.

Montar en bicicleta ha sido un poco impredecible este año en términos de kilometraje (gracias por recordármelo, Strava), pero aún así he logrado acumular muchos días realmente fantásticos en bicicleta. Inserte “Calidad, no cantidad”, o “no hay días malos” o algún otro dicho aburrido, pero en realidad el comienzo de mi año se vio empañado por una molesta lesión en la rodilla de dos meses después de un desafío Festive 500 bastante ambicioso y autoimpuesto. Lo que estaba destinado a poner en marcha mi 2024 me dejó persiguiendo ponerme al día con mi forma física, pero estas cosas suceden y 2024 seguirá siendo un año memorable para mí por muchas razones.

Cuando la conducción era buena, era realmente buena y aquí hay una lista de cosas que ayudaron a que mis viajes en 2024 fueran aún mejores.

1. Chaqueta ultraligera Albion

Empecé a utilizar la chaqueta aislante Albion Ultralight el invierno pasado y desde entonces se ha convertido en una prenda indispensable para el ciclismo. Con un peso de 99 g y ultracompacto, es una capa intermedia que se puede guardar fácilmente en el bolsillo del maillot o en la bolsa del manillar y aumenta considerablemente el calor cuando se va en bicicleta mucho más allá de su peso. La chaqueta ultraligera también es versátil: es lo suficientemente delgada como para caber debajo de una prenda impermeable para atrapar el aire acogedor y mantenerte muy abrigado o usarse sobre una camiseta para aliviar las frías noches de verano. Los paneles aislantes mínimos perforados alrededor de las secciones del pecho y los hombros están diseñados específicamente para montar en bicicleta, lo que ayuda a regular la temperatura. No te mantendrá muy abrigado en las paradas a mitad del recorrido o en los paseos después del recorrido, pero en realidad no está diseñado para eso.

No es barato, pero considerando que parece ser la opción perfecta cada vez que busco una capa intermedia, creo que vale la pena la inversión en Ultralight. A su compañero de pruebas de My Bike, Will Jones, le gustó tanto la chaqueta aislante Albion Ultralight cuando la revisó que la incluyó entre las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. guía.

2. Zapatillas Shimano RX801

Compré un par de Shimano RX801 para reemplazar mis viejos RX8, de alto kilometraje y bastante maltratados. Las RX8 han sido durante mucho tiempo una de mis favoritas cuando se trata de las mejores zapatillas de gravel para andar rápido. Los últimos RX801 de Shimano conservan casi exactamente el mismo diseño. Realmente no hay nada nuevo que decir sobre estos zapatos, aparte de que el nuevo color plateado se ve genial, pero considerando que han estado en mis pies durante la mayor parte de mis paseos en grava y carretera este año, creo que merecen un reconocimiento. en mi equipo del año.

3. Pedales Favero ASSIOMA PRO MX1

Una de las razones por las que he usado tanto el Shimano RX801 este año es porque invertí en mi primer medidor de potencia. He usado medidores de potencia equipados en bicicletas de prueba en el pasado, pero este marcaría la primera temporada constante de conducción con potencia. Opté por los SPD Favero ASSIOMA PRO MX1 de dos tornillos porque quería usarlos para gravel y algo de XC.

Ahora bien, no voy a decir que andar y entrenar con potencia haya transformado mi experiencia sobre la bicicleta, pero tener los datos a mano durante y después de andar ciertamente ha agregado otra dimensión a mi andar. Ahora puedo controlar mejor el ritmo de un gran recorrido, hacer algunos intervalos de entrenamiento más concentrados y tengo estadísticas más jugosas para analizar después del recorrido.

Aunque andar con potencia ha sido “un placer tenerlo” más que una necesidad, la perfecta integración de los pedales Favero ASSIOMA PRO MX1 es lo que más me ha impresionado. La configuración fue tan sencilla como registrar una cuenta en la aplicación, emparejar todos mis dispositivos y montarlos en una bicicleta. Son pedales, por lo que no hay problemas al usarlos en todas mis bicicletas, aparte de cometer un paso en falso ocasionalmente al usar mis zapatos de grava en un viaje por carretera. La carga es igualmente fácil, no necesito tener un montón de pilas de botón, simplemente cargo la batería con el cable de carga y una batería y dura muchísimo tiempo. Luego viene el precio, los pedales Favero ASSIOMA PRO MX1 son considerablemente más baratos que otras opciones de pedales de potencia. Al reducir el precio del Garmin Rally XC y ser significativamente más barato que los pedales Look X-Track Power, fueron lo suficientemente tentadores para que este frugal probador de bicicletas se deshiciera de su propio dinero ganado con tanto esfuerzo para conseguirlo.

4. Bolsillos tipo cargo

Los bolsillos no son nada nuevo en los culottes con tirantes; desde el gravel, la practicidad se ha convertido en imprescindible en cualquier salida. Después de haber acumulado suficientes culottes con tirantes para montar una semana completa y luego algunos con bolsillos, y haber hecho un buen hueco en mi guardarropa de invierno, simplemente me resulta imposible volver a una versión sin carga. Lo loco es que en realidad no los uso mucho.

Aparte de tener mi teléfono listo para dibujar rápidamente ese momento espontáneo de Instagram en movimiento o guardar rápidamente una herramienta o un refrigerio, permanecen casi vacíos la mayor parte del tiempo, y rara vez uso los traseros tampoco. Dicho esto, me he vuelto completamente dependiente de mi práctico almacenamiento para las piernas y me siento un poco engañado en las raras ocasiones en que uso un par de pantalones cortos sin bolsillos. Nunca he experimentado ninguna molestia, inconveniente o molestia por los bolsillos, así que ¿por qué no todos los culottes y mallas con tirantes vienen con bolsillos tipo cargo?

Dirígete a nuestra guía de los mejores culottes con tirantes cargo para todas tus necesidades de bolsillo.

5. MagicShine SeeMee 20 V2.0

Quiero advertir esta entrada diciendo ciclismonoticias No es un cómplice de Magicshine, simplemente produce luces realmente buenas. Will Jones probó la SEEMEE 300 como parte de la mejor guía de luces para bicicletas y desde entonces no ha dejado de hablar de esa luz, incluso la incluyó en su equipo del año. Luego lo perdió mientras viajaba y le gustaron tanto que le rogó a Magicshine que le reemplazara.

Tengo el SeeMee 20 V2.0 más pequeño que compré con mi propio dinero. Fue una compra espontánea con entrega al día siguiente cuando mi vieja luz se rompió a mitad del viaje para poder volver a montar al día siguiente. Es súper pequeño y solo pesa 18 g, el ángulo de visibilidad es amplio y 30 horas de funcionamiento deberían evitar que me quede atrapado en la oscuridad. Aunque la primera todavía funciona bien, quedé tan impresionado que compré una segunda luz de respaldo por si acaso.

6. Bicicletas de trabajo confiables (bicicleta de enduro Privateer 161)

Si no te interesa el ciclismo de montaña, ahora es el momento de cambiar de canal. Es cierto que My Bike probablemente no sea el público que se entusiasme con una bicicleta de enduro agresiva, pero las razones por las que la incluyo en mi lista de Equipo del año tienen muchos paralelos con el mundo de la carretera y la grava.

Este año logré ganar una gran parte de las vacaciones de verano y me embarqué en el viaje por carretera en MTB canadiense de mi vida. Con un itinerario lleno, mi amigo Joe y yo viajamos por toda la Columbia Británica cubriendo casi 900 km de recorrido y la friolera de 70.000 m de descenso. Nuestra peregrinación de MTB nos llevó a lugares legendarios de MTB como Whistler, Squamish, North Shore, Vancouver Island, Sun Peaks, Silver Star y más.

Un viaje de tal magnitud requeriría algunas herramientas muy duraderas y moví un par de hilos de la industria y conseguí la bicicleta de enduro 161 Gen 2 de Privateer. Se presenta como una máquina de carreras de enduro asequible y es una bicicleta brutal. El robusto cuadro de aleación tiene algunas figuras de geometría muy progresivas y la hoja de especificaciones es una lista de kits de rendimiento confiables elegidos por alguien con las prioridades correctas. En lugar de elegantes ruedas de carbono, una cabina Gucci y un desviador premium, obtienes neumáticos MaxxGrip adecuadamente agresivos, suspensión Fox Performance altamente ajustable y Hayes A4, que son algunos de los mejores frenos que existen. Después de 24 días de conducción consecutiva en algunos de los terrenos más desafiantes de la Columbia Británica, la Privateer seguía cargando con fuerza.

¿Qué tiene esto que ver con las bicicletas de carretera y gravel? Bueno, es muy fácil quedar atrapado con lo último y lo mejor, pero olvidas lo que hace que andar en bicicleta sea divertido. Tener la mejor bicicleta de carretera es bueno, pero si eso te impide aprovechar todo tu potencial, ¿qué sentido tiene? He tenido la suerte de pilotar algunas superbikes con desenfrenado desprecio y todas han funcionado espectacularmente bien. Dicho esto, si hubiera pagado mi propio dinero por una de esas máquinas, definitivamente me lo pensaría dos veces antes de sacarla en días con pronósticos meteorológicos amenazadores o cargar de la misma manera por calles llenas de baches.

Un poco de grava en un recorrido por carretera, ¿por qué no?

Según Strava PR, una de las bicicletas más rápidas que probé durante mi primer período en My Bike fue una BMC ALR que me enviaron como plataforma de prueba para SRAM Rival eTap AXS cuando se lanzó por primera vez. La bicicleta en sí estaba bien equipada con cambios electrónicos de nivel de entrada y modelo base Zipp 303, pero no era tan cara como para que, si algo se rompía, tuvieras que volver a hipotecar tu casa para repararla. El resultado fue una bicicleta que te animaba a conducirla a toda velocidad, todo el tiempo y, gracias a ello, era infinitamente más divertida.

Entonces, si estás pensando en comprar una bicicleta nueva en 2025, quizás pienses en cuáles son las verdaderas prioridades. ¿Gastar una gran cantidad de dinero en una bicicleta con las mejores especificaciones realmente te brindará la mejor experiencia de conducción o deberías adquirir una bicicleta que puedas usar día tras día? Sé cuál elegiría.