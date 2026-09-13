Una reacción en cadena de virajes hace que el español se caiga con fuerza a la vista de la línea

Juan Ayuso, de Lidl-Trek, sufrió su última racha de mala suerte en la final del Gran Premio de Québec el viernes por la tarde, al estrellarse con fuerza en la final cuando uno de los principales grupos perseguidores corría hacia la meta.

Ayuso no estaba en un grupo que competía por el podio, pero los corredores todavía estaban corriendo por puestos menores, y un viraje de un corredor provocó una reacción en cadena, de la que el español salió peor parado.

Simone Gualdi (Lotto Intermarché) pareció pasar por encima de Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), lo que provocó que el francés se desviara dramáticamente hacia la izquierda, casi chocando.

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Mientras Seixas lograba aguantar, le destrozaba la rueda delantera a Ayuso, que no podía hacer nada para evitar la caída. Ningún otro ciclista se estrelló en el incidente.

El final cuesta arriba significó que el choque no fue a la velocidad más alta, pero fue una fuerte colisión con el asfalto cuando Ayuso giró y rodó, y permaneció abajo durante un buen minuto, moviéndose pero acostado de espaldas.

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Una vez que se levantó, caminó lentamente hasta la meta, empujando su bicicleta y cojeando ligeramente, deteniéndose para inspeccionar su rodilla derecha una vez cruzada la meta.

A pesar de las estrictas normas de la UCI sobre las desviaciones durante los sprints y de que la desviación de Gualdi tuvo graves consecuencias, no se impuso ninguna sanción por el incidente del viernes por la tarde. Gualdi, que terminó 14º, de hecho subió al podio para recoger el premio como mejor corredor joven del día.

Si bien aún no ha habido actualizaciones sobre lesiones importantes de Ayuso, es otro derrame cerebral o mala suerte para el español, que esperaba tener al menos algunas semanas sin problemas para cerrar el año. Listo para coliderar al equipo español en el Campeonato Mundial dentro de dos semanas, no es el momento adecuado para recibir un duro golpe.

Después de ganar la Volta al Algarve, el año ha estado marcado por desgracias para el joven de 23 años, incluida una caída en la París-Niza, una caída en el entrenamiento y una enfermedad en el último día del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, antes de que una preparación interrumpida lo dejara insatisfecho en el Tour de Francia.

Si se siente recuperado, Ayuso volverá a la acción el domingo en el GP de Montreal y luego nuevamente en el Campeonato Mundial de Ruta UCI, donde liderará a España junto al potencialmente futuro campeón de la Vuelta a España, Enric Mas.