Una reacción en cadena de virajes hace que el español se caiga con fuerza a la vista de la línea

Juan Ayuso, de Lidl-Trek, sufrió su última racha de mala suerte en la final del Gran Premio de Québec el viernes por la tarde, al estrellarse con fuerza en la final cuando uno de los principales grupos perseguidores corría hacia la meta.

Ayuso no estaba en un grupo que competía por el podio, pero los corredores todavía estaban corriendo por puestos menores, y un viraje de un corredor provocó una reacción en cadena, de la que el español salió peor parado.

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