El danés se consolida en el segundo puesto tras ser derrotado por Tadej Pogačar en el Col de la Couillole

Las camisetas de edición especial del Tour de Francia de Visma-Lease a Bike fueron bautizadas como Renaissance para honrar el Grand Départ italiano de la carrera, pero hubo más que un indicio de renacimiento para Jonas Vingegaard también en la etapa 20, ya que el danés se recuperó de una dura etapa 19 para luchar contra Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) hasta la línea de meta.

Vingegaard fue superado por el líder de la carrera a la vista de la cima del Col de la Couillole, el mismo ascenso donde fue derrotado por Pogačar en la edición 2023 de la París-Niza.

Pero el danés demostró coraje en la carrera cuando Soudal-QuickStep intentó presionarlo y perdió por poco la victoria de etapa. Logró superar a su rival en el podio, Remco Evenepoel, y prácticamente aseguró su segundo puesto en la general del Tour de Francia el domingo.

“Hoy ha demostrado que no es fácil vencerlo y que es un verdadero luchador”, dijo Pogačar con admiración después del partido.

Vingegaard dijo más tarde que había soñado con superar al esloveno, como lo había hecho en Le Lioran hace diez días, en la última llegada en alto del Tour. Pero lo que más importaba en última instancia era el rendimiento de Vingegaard, no el resultado.

“Me he sentido mejor que ayer”, dijo Vingegaard a los periodistas después de la carrera. “El viernes fue uno de mis peores días sobre la bicicleta. Al final estaba completamente vacío, pero hoy ha sido muy diferente”.

“Cuando Evenepoel me atacó la primera vez, no tuve problemas para responder, así que cuando lo intentó una segunda vez, pensé que lo haría yo mismo.

“Pero mi objetivo principal era ganar tiempo con Remco, más que ganar la etapa”.

A 150 metros de la meta, Vingegaard intentó levantarse del sillín para alcanzar la línea de meta, pero Pogačar lo superó de inmediato, ganando otros siete segundos sobre el danés en la línea de meta.

El actual campeón del Tour de Francia tiene como punto a favor la ventaja de 46 segundos que ha obtenido Vingegaard sobre La Couillole, lo que hace que sea casi imposible incluso para un especialista en contrarreloj como Evenepoel superarlo en la carrera contrarreloj del domingo. La diferencia entre ambos es ahora de dos minutos y cincuenta segundos.

Curiosamente, la oportunidad de ganar la etapa para Pogačar y Vingegaard se redujo a que Soudal-QuickStep intentara desbancar al danés del segundo puesto, lo que supuso el fin de la escapada. Los dos últimos supervivientes del grupo de diez hombres del día, Enric Mas (Movistar) y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), quedaron atrapados en las laderas superiores de la Couillole, lo que dio a Vingegaard y Pogačar una oportunidad inesperada de ganar.

“De alguna manera tenía la esperanza de que me lo diera, pero ya sabía que había estado corriendo tan duro que si él esprintaba no tendría ninguna posibilidad”, comentó Vingegaard.

“Ya estaba al límite, pero siempre se puede tener esperanza y el ciclismo es así. No lo culpo en absoluto, yo probablemente habría hecho lo mismo”.

En términos generales, Vingegaard todavía se mostró cauto sobre sus posibilidades de defender su ventaja general contra Evenepoel, señalando que el ganador de la etapa 7 “es el mejor contrarrelojista, por lo que nunca se sabe si será suficiente”.

“Tres minutos me parecen mucho tiempo, pero el año pasado en el Tour yo mismo hice la contrarreloj en 1:40 (frente al segundo clasificado, Pogačar – ndr.), así que se puede perder tiempo fácilmente.

“Me alegro de haber logrado ganar tantos segundos hoy, por cómo he corrido y cómo me he recuperado. Recuperarme de esta manera es realmente bueno para mí”.

