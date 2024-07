Un ciclista estadounidense se muestra de buen ánimo tras una experiencia “fantástica” a pesar de que se cayó un mecánico a mitad de un cambio de bicicleta y eso arruinó el tiempo

La estrella del triatlón Taylor Knibb (EE. UU.) tuvo un día desastroso en la contrarreloj femenina en los Juegos Olímpicos de París, ya que vio cómo lo que iba a ser un buen tiempo se arruinaba al sufrir varios accidentes y al caerse incluso su mecánico cuando intentaba cambiar de bicicleta.

Knibb, que era una especie de competidora invitada por su profesión de ciclista no ciclista, hizo una salida espectacular como la octava ciclista en bajar por la rampa de salida en Les Invalides, marcando el tiempo provisional más rápido en el primer control de tiempo intermedio con un tiempo de 16:37. Esto resultó ser más rápido que el de Ellen van Dijk (Países Bajos) y Audrey Cordon-Ragot (Francia), que comenzaron después de ella.

Sin embargo, el desastre se produjo a pocos kilómetros del control de tiempo, ya que la misma curva en la que la danesa Cecile Uttrup Ludwig se desprendió, también le pasó a Knibb. Se deslizó, pero rebotó sobre sus pies, para luego volver a caerse por segunda vez momentos después y luego de nuevo en las curvas siguientes.

“Podemos contarlos: el primero, me caí al pasar por la rotonda, me levanté y choqué contra la moto inmediatamente. ¿Entonces es uno o dos? Luego di una vuelta, creo que me caí una tercera o cuarta vez, supongo, y luego cambié de moto”, dijo Knibb con sorprendente buen ánimo a los periodistas, entre ellos Noticias de ciclismo en la meta.

“Mi entrenador me lo dijo antes de mi última contrarreloj, y es muy irónico porque me dijo: 'Taylor, no intentes pasar la curva demasiado rápido y acabes cayéndote, porque eso te hará ir más lento', obviamente. Así que no hice caso de su consejo, pero me levanté y seguí adelante”.

Knibb no fue la única ciclista que cayó, ya que el peligroso recorrido se cobró muchas víctimas; sin embargo, ella ciertamente tuvo el peor momento, ya que sus frenos fallaron y obligaron a cambiar la bicicleta; su mecánico incluso se resbaló cuando fueron a cambiar la bicicleta.

Los problemas continuaron para la triatleta mientras recorría los caminos resbaladizos del parque Bois de Vincennes, que se había convertido en una pista de hielo gracias a la lluvia que cayó durante toda la noche del viernes y la mañana del sábado, y que volvió a estallar.

El ritmo de Knibb bajó y el frenazo que siguió a las tres caídas fue el clavo en el ataúd de sus posibilidades de lograr lo que parecía que iba a ser un tiempo sólido. Fue entonces cuando su mecánico se resbaló, soltando su cadena en el proceso y resumiendo un día de bloqueo en mal estado.

“En el del medio (la verificación de tiempo), ahí fue donde todo salió mal, y luego en el tercero, fue más una cuestión de supervivencia que cualquier otra cosa”, dijo Knibb.

Con la confianza perdida y un buen tiempo fuera del menú, Knibb siguió adelante valientemente hasta el final pero no logró marcar el tiempo más rápido, perdiendo toda la ventaja de 30 segundos que tenía sobre Marta Lach (Polonia) en el control intermedio en los últimos 20 km para tomar el segundo lugar provisional con todos los favoritos por venir.

“Estaba completamente ciego, así que hay que seguir adelante. Se me cayó el Garmin en la primera carrera, así que pensé: 'bueno, ahí vamos'. Fue toda una experiencia”, dijo Knibb, que no se desanimó en absoluto al hablar de la contrarreloj después de la terrible jornada.

“Creo que una cosa que he aprendido en mi carrera de triatlón, e incluso con mi corta carrera de contrarreloj de tres carreras, es que me encanta aprender. Eso definitivamente me da hambre y estoy entusiasmada por continuar con este deporte, espero”.

La mejor parte para la joven de 26 años, que terminó en el puesto 19, fue su experiencia con la campeona mundial y eventual medallista de bronce Chloé Dygert y la tres veces campeona olímpica de contrarreloj Kristin Armstrong como parte del equipo de ciclismo de Estados Unidos.

“Afortunadamente, me encanta dónde estoy en términos de forma, así que fue una experiencia fantástica. Creo que simplemente estar cerca de Chloé (Dygert) y Kristen Armstrong aquí como una de las entrenadoras”, dijo Knibb.

“Esta semana pasada, me sentí como si hubiera recibido un curso intensivo sobre contrarreloj. Tienes a dos de las mejores ciclistas de todos los tiempos de las que puedes aprender.

“Ha sido una oportunidad tremenda y, sin importar lo que pase hoy, espero continuar con el deporte, aunque quién sabe, puede que no me permitan regresar”, bromeó el estadounidense.

Knibb ahora centrará su atención en su evento local mientras regresa al modo triatlón para la carrera individual femenina el miércoles 31 de julio y el relevo por equipos el 5 de agosto.