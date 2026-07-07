Visma-Lease a Bike opta por la opción de seguridad para el maillot amarillo antes del inicio de la etapa 2 en Tarragona

Visma-Lease a Bike y Jonas Vingegaard pueden estar a solo un día del Tour de Francia de este año, con el maillot amarillo ya en la espalda del danés, pero al inicio de la etapa 2 el domingo, demostraron que no van a correr ningún riesgo con su salud.

Vingegaard triunfó en sus dos participaciones anteriores en Grandes Vueltas, la Vuelta a España del año pasado y el Giro de Italia en mayo. Sin embargo, luchó contra enfermedades durante ambas carreras, con un problema de garganta y tos que le afectaron en España, mientras que se resfrió en Italia.

El domingo llegó a la salida de etapa en Tarragona con una mascarilla. El espectro del COVID-19 y el uso obligatorio de mascarillas puede haber quedado atrás en Europa, pero claramente, el dos veces ganador del Tour está tomando todas las precauciones para evitar cualquier enfermedad en Francia.

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“Hay algunas cosas detrás de esto. No es que tenga ningún problema”, dijo Vingegaard antes del inicio de la etapa de 168,5 kilómetros hasta el circuito montañoso del Parque de Montjuïc en Barcelona.

“Es más bien que ya escuché que hay algunas enfermedades en algunos equipos y he tenido un historial de estar enfermo en mis dos últimos Grandes Vueltas, así que como dijiste: 'Más vale prevenir que curar'”.

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Visma-Lease a Bike, por supuesto, ya se ha visto afectado por enfermedades y lesiones en el período previo al Tour. Los corredores de apoyo clave Christophe Laporte y Wout van Aert fueron descartados de participar, Laporte sufrió un desgarro del cuádriceps en un accidente de entrenamiento en mayo y Van Aert se lesionó un codo en el entrenamiento el mes pasado.

El piloto italiano Edoardo Affini también estuvo a punto de ser eliminado de la selección de Visma. Se estrelló en el Campeonato Nacional Italiano de Contrarreloj, pero evitó una lesión grave y comenzó el Tour.

Formó parte del exitoso esfuerzo de Visma en la contrarreloj por equipos del sábado, en la que el equipo se llevó a casa la victoria de la primera etapa cuando Vingegaard irrumpió en el maillot amarillo, ocho segundos por delante de Filippo Ganna y 12 por delante de su gran rival del Tour, Tadej Pogačar.