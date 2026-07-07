Visma-Lease a Bike opta por la opción de seguridad para el maillot amarillo antes del inicio de la etapa 2 en Tarragona

Visma-Lease a Bike y Jonas Vingegaard pueden estar a solo un día del Tour de Francia de este año, con el maillot amarillo ya en la espalda del danés, pero al inicio de la etapa 2 el domingo, demostraron que no van a correr ningún riesgo con su salud.

Vingegaard triunfó en sus dos participaciones anteriores en Grandes Vueltas, la Vuelta a España del año pasado y el Giro de Italia en mayo. Sin embargo, luchó contra enfermedades durante ambas carreras, con un problema de garganta y tos que le afectaron en España, mientras que se resfrió en Italia.

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