El corredor Bahrain Victorious no participará en el Sea Otter Europe Girona

El corredor del Bahrain Victorious Matej Mohorič no participará en la carrera de grava Sea Otter Europe Girona este sábado después de una grave caída durante un reconocimiento del recorrido.

El actual campeón del mundo de gravel, Mohorič, regresará a casa para recuperarse de sus lesiones.

Mohorič participará en el Campeonato Mundial de Ruta el domingo 29 de septiembre, así como en el Campeonato Mundial de Gravel el 6 de octubre en Bélgica.

“Desafortunadamente, Matej Mohorič sufrió una grave caída durante el reconocimiento del recorrido de Girona de la UCI Gravel World Series Sea Otter Europe”, dijo Bahrain Victorious en las redes sociales.

“Debido a sus lesiones, no podrá tomar la salida el sábado. Volverá a casa para recuperarse y centrarse en el próximo Campeonato del Mundo de Tierra”.

Sea Otter Girona iba a ser una de las pocas ocasiones en las que Mohoric compitió como campeón del mundo de gravel debido a su apretada agenda del WorldTour. Recientemente participó en los dos eventos canadienses del WorldTour, quedando en el puesto 30 en el GP de Quebec y abandonando el GP de Montreal.

En una entrevista reciente con Noticias de ciclismo Mohorič dijo que su forma estaba mejorando constantemente después de un comienzo de verano difícil, especialmente en el Tour de Francia.

“Creo que mi forma ha ido volviendo a la normalidad después del desastre del Tour, sin sentirme bien ni cerca de estar a mi nivel habitual. Estuve bien en Polonia, pero todavía no me he recuperado del todo del cansancio del Tour. Luego estuve mejor en Renewi, no terminé con un buen resultado, pero aun así, estaba en la pelea”, dijo.

Queda por ver qué efecto, si es que tiene alguno, tendrá el accidente de entrenamiento de Mohorič en su próxima participación en el doble Campeonato Mundial.

Su papel en el Mundial de Ruta en Eslovenia estará condicionado por la presencia en la misma alineación de los corredores estrella Primoz Roglič y Tadej Pogačar. Pero en el Mundial de Gravel, dado su éxito del año pasado, Mohorič es considerado uno de los grandes favoritos antes de la carrera.