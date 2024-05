El campeón suizo de MTB se dirige a Nove Mesto para luchar contra Tom Pidcock

Mathias Flückiger ha sido exonerado de cualquier infracción de las normas antidopaje relacionadas con un resultado analítico adverso de 2022.

El ciclista suizo dio positivo por trazas de zeranol el 5 de junio de 2022, justo antes de ganar el Mundial en Leogang.

Tras el resultado, Flückiger fue suspendido provisionalmente, perdiéndose los Campeonatos de Europa y del Mundo y la última ronda del Mundial de 2022.

Cuatro meses después, Swiss Olympic levantó la prohibición y dictaminó que el hallazgo debería haber sido clasificado como “atípico” en lugar de positivo, ya que la cantidad en su muestra estaba por debajo del umbral de detección y no debería haber provocado una suspensión provisional.

“Es un éxito intermedio hacia la justicia y la verdad”, escribió Flückiger en Instagram después de que se levantara la suspensión.

“Pero lamentablemente el caso aún no está cerrado. La incertidumbre constante, los meses de espera y las acusaciones infundadas deben finalmente llegar a su fin.

“¡Agradezco a todos los que me han apoyado en este momento tan difícil y a todos los que no me han prejuzgado!”

El zeranol está prohibido por la AMA bajo la clase de esteroides anabólicos, pero no está aprobado para su uso en humanos, sino que es un medicamento veterinario utilizado como promotor del crecimiento en el ganado.

Flückiger pudo convencer a las autoridades antidopaje suizas de que el resultado de su prueba de dopaje podría provenir razonablemente de una contaminación alimentaria mediante un análisis de cabello y un perfil normal de esteroides en su Pasaporte Biológico de Deportista (ABP). Los controles antidopaje realizados seis días antes y cinco días después no mostraron rastros de la droga.

Si bien al jugador de 35 años se le permitió seguir compitiendo, no fue completamente absuelto de cualquier infracción de las normas antidopaje hasta el viernes.

El fallo abre la puerta a que Flückiger regrese a los Juegos Olímpicos tras conseguir la medalla de plata detrás de Tom Pidcock en Tokio.

Ambos corredores competirán este fin de semana en la Copa del Mundo en Nove Mesto.