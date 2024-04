'No tengo excusas. “Me derrotaron muchachos mejores”, dice el ex campeón mundial después del mejor resultado de su carrera

Tercero en el Vélodrome André-Pétrieux, Mads Pedersen (Lidl-Trek) puede abandonar la rápida y ardua carrera de este año satisfecho con el mejor resultado de su carrera y también con la satisfacción de estar mejor situado que cualquier otro corredor de Roubaix que lo haya hecho. Está vestido con el denim sintético de Alpecin-Deceuninck.

El corredor de Lidl-Trek cruzó la meta en Roubaix exactamente tres minutos después del repetido ganador Mathieu van der Poel, unos 60 kilómetros después de que vio por última vez al Campeón del Mundo en la carretera. Los últimos metros de la carrera lo enfrentaron cara a cara con Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), que también subió al podio la primavera pasada.

Philipsen, sin embargo, tuvo la ventaja de estar sentado sobre ruedas en la persecución, mientras que Pedersen se vio obligado a esforzarse para mantener a Van der Poel a su alcance, por lo que el belga tuvo velocidad más que suficiente para completar un segundo uno-dos consecutivo. para su equipo.

Después de la carrera, Pedersen dijo que estaba encantado de poder subir al podio, incluso si el resultado lo dejó dos puestos por debajo del resultado soñado en el Infierno del Norte.

“Para ser honesto, estoy muy feliz. Mathieu estuvo hoy en una liga diferente y la forma en que corrió fue realmente impresionante”, dijo Pedersen en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

“Para mí es difícil vencer a Jasper en una carrera de sprint normal así que, joder, la magia debería suceder si pudiera vencerlo en un sprint en una carrera como hoy. Así que estoy feliz.

“Hoy no tengo excusas. Definitivamente estuve al 100%”, añadió, refiriéndose a su accidente en Dwars Door Vlaanderen la semana pasada, antes de concluir: “Fui derrotado por mejores muchachos”.

Pedersen llegó a la carrera como el máximo favorito después del dúo Alpecin-Deceuninck, liderando una alineación de Lidl-Trek desprovista de Jasper Stuyven y Alex Kirsch, ambos también atrapados en el accidente de los Dwars, pero aún llena de talentos como Jonathan Milan, Mathias Vacek y Tim Declercq.

La participación de Milán en la carrera puede haber sido tristemente breve, ya que el italiano abandonó la carrera poco después de verse atrapado en un accidente masivo en los primeros 40 kilómetros. Pero Vacek fue una valiosa ayuda para Pedersen al frente de la carrera, trabajando en la parte delantera después de que Pedersen pinchara fuera del grupo líder justo después de Arenberg.

Pedersen dijo que tener al Milán más avanzado en la carrera le habría ayudado.

“Estoy bastante seguro de que habría cambiado mucho”, dijo sobre su compañero de equipo.

“Así que cuando se estrelló al principio de la carrera fue una mierda para nosotros y un dolor en el trasero. No podemos cambiarlo. No he hablado con él todavía, pero espero que esté bien”.

“Pero en la persecución, básicamente todo el mundo iba a toda velocidad porque queríamos atrapar (a Van der Poel) otra vez”, añadió Pedersen.

“En un momento en el que él estaba ganando tiempo y ganando tiempo, estábamos como una segunda carrera detrás. También queríamos hacer una selección en nuestro grupo, hacerlo cada vez más pequeño”.

“Todos estaban comprometidos y yendo a toda velocidad; tal vez tendría un pinchazo o algo así, así que nunca se sabe… La carrera no termina cuando él se va, pero hoy sí”.

Una vez que Van der Poel despegó a 60 km de la meta en el sector de tres estrellas de Orchies, Pedersen se encontró corriendo junto a Philipsen, Nils Politt (UAE Team Emirates) y el dúo Groupama-FDJ Laurence Pithie y Stefan Küng.

Los dos últimos se separaron antes de la meta, con Pithie cayendo del grupo y Küng cayendo en la aproximación final a Roubaix.

El grupo reducido dejó a Pedersen con su mejor oportunidad de subir al podio, una que aprovechó debidamente contra el velocista más débil Politt.

“Todavía íbamos a darlo todo en la final”, dijo. “Philipsen se fue al sector después del Carrefour de l'Arbre y luego Kung fue abandonado así que sólo quedamos tres de nosotros. A partir de entonces, Jasper quiso tirar.

“En ese momento también supe que Jasper es un tipo difícil de vencer, y también había pasado algunos kilómetros sobre las ruedas que estábamos tirando. Así que también fue como acomodarme para correr hacia el tercer puesto”.

“Sabía que Nils estaba al límite, pero yo también. Confié lo suficiente en mi sprint como para saber que al menos era posible vencer a Nils”.

172 hombres partieron el domingo por la mañana hacia Compiègne con el sueño de ganar la París-Roubaix. Mads Pedersen venció a 169 de ellos. ¿Y en cuanto a averiguar cómo agregar a Mathieu van der Poel a esa lista? Eso tendrá que esperar.

“Hoy traté de hacerlo mejor, pero (Van der Poel) estuvo impresionante y simplemente no pude seguirlo. Entonces, ¿cómo vencerlo en un Monumento? Simplemente no lo sé todavía”.

