Alpecin correrá con gomas Pirelli para carretera, gravel y MTB hasta 2029

Justo cuando pensamos que se han hecho todos los nuevos anuncios de patrocinio del WorldTour, se anuncia otro, últimamente se está formando un patrón.

Esta noticia sigue a Tadej Pogacar cambiando de patrocinador de sillín y Visma-Lease una bicicleta que potencialmente hace su propio kit. Puedes mantenerte actualizado sobre los cambios de patrocinadores y equipos en nuestra guía de bicicletas WorldTour para hombres.

Alpecin-Deceuninck ha anunciado una nueva asociación con la marca italiana Pirelli que permitirá al equipo montar y competir con neumáticos Pirelli hasta 2029. Este nuevo acuerdo, por supuesto, significa que el equipo se despedirá del anterior patrocinador de neumáticos a largo plazo, Vittoria. El equipo de desarrollo Alpecin-Deceuninck, un equipo continental de la UCI, también utilizará neumáticos Pirelli para competir.

Este invierno circularon en línea algunas fotos espía furtivas de ciclistas de Alpecin rodando sobre neumáticos Pirelli, pero el anuncio de hoy confirma formalmente las cosas.

Los pilotos de Alpecin tendrán a su disposición dos modelos clave para las carreras en carretera. El neumático tope de gama P Zero Race TLR RS, del que publicamos una reseña en profundidad esta semana, y el P Zero Race TLR, que es más bien un todoterreno. Para gravel, disciplina en la que el líder del equipo Van der Poel es el actual campeón del mundo, se utilizará la gama Cinturato, mientras que Kiwi Sam Gaze, ex campeón del mundo de MTB XCC competirá en carreras de MTB con los neumáticos Scorpion XC.

Aunque no esperaríamos que expresara públicamente sus dudas, una cita de Van der Poel en el comunicado de prensa adjunto mostró que hasta el momento parecía estar satisfecho con los neumáticos nuevos.

“Me gustan mucho estos neumáticos, los probé un poco aquí en España y tienen un agarre excelente, especialmente en estas carreteras, que sobre todo por la mañana pueden estar resbaladizas. Siempre siento que tengo el control de la moto, lo cual es genial”.

Tomará un tiempo acostumbrarse a los neumáticos negros de las bicicletas Alpecin Canyon

¿Qué tan rápidos son los neumáticos nuevos?

Van der Poel, Philipsen y compañía. cambiará de los neumáticos Vittoria Corsa Pro y Corsa Speed, ampliamente reconocidos como algunos de los mejores neumáticos para bicicletas de carretera, al P Zero Race TLR RS, que suponemos que utilizarán en la mayoría de las carreras. Por cierto, son los mismos neumáticos que utilizará el piloto de clásicos Mads Pedersen. ¿Van der Poel acaba de perder algunos vatios?

Como parte de los proyectos de pruebas independientes de nuestros CN Labs, tomamos algunos de los mejores neumáticos para bicicletas de carretera que existen y probamos su resistencia a la rodadura. Esa prueba incluyó los neumáticos antes mencionados.

Prueba de resistencia a la rodadura de CN Labs

CN Labs: prueba de ruedas aerodinámicas

Le recomendamos que lea la prueba completa, pero en el banco de pruebas de ingeniería de Silverstone Sports, encontramos que ambos neumáticos estaban muy cerca entre sí en términos de requisitos de potencia a 30 y 40 km/h aproximadamente, con el Corsa Pro superando ligeramente las cosas.

La nueva temporada brilla en el horizonte y el equipo competirá con neumáticos Pirelli en el Tour Down Under bajo un sol abrasador, pero después de eso no pasará mucho tiempo hasta que Van der Poel luche en los clásicos y realmente ponga los neumáticos. a la prueba con temperaturas más frías y una mayor frecuencia de caminos mojados y sucios.