El belga contempla posibles nueve etapas al sprint en el Tour, pero Van der Poel dice que tendrá “sólo unas pocas oportunidades”

El actual maillot verde del Tour de Francia, Jasper Philipsen, regresa a la carrera este fin de semana una vez más formando la mitad del equipo de ensueño de sprint con su compañero de equipo en Alpecin-Deceuninck, Mathieu van der Poel, pero la pareja no espera encontrar un éxito inmediato cuando comience el evento. en Toscana.

El año pasado, Philipsen ganó en la primera oportunidad que tuvo en la tercera etapa llana de Bayona, que se disputó después de dos etapas montañosas en el País Vasco. Esta vez, la historia será similar, con dos duros días iniciales en Rimini y Bolonia antes de la tercera etapa más llana en Turín.

Hace tres años, Van der Poel reclamó el maillot amarillo con una victoria en la etapa 2 en el Mûr-de-Bretagne, pero con 3.800 metros de ascenso repartidos en siete colinas principales en el camino a Rimini, ciertamente no estaba hablando de sus posibilidades. de repetir ese éxito el sábado.

“Depende de la carrera y de lo que quieran hacer los otros equipos”, dijo el holandés en una conferencia de prensa previa a la carrera en el Palazzo Vecchio, en el centro de Florencia.

“No he hecho el reconocimiento de la etapa, pero parece bastante difícil sobre el papel. También habrá un maillot amarillo en juego, así que seguro que no será una etapa fácil”.

“Creo que las dos primeras etapas son bastante duras. El año pasado había dudas sobre si sería posible, porque era demasiado difícil. Este año, siempre depende de la carrera, pero parece que volverá a ser un poco demasiado difícil.

“Ya he corrido en esta región y sé lo difícil que es. Ya veremos, pero no es que me haya fijado un gran objetivo en ello”.

Philipsen, por su parte, dijo que el equipo puede “comenzar sin estrés” ya que el primer fin de semana no es adecuado para él ni para Van der Poel, antes de centrarse en las victorias al sprint y en otro intento por conseguir la camiseta verde.

Esta vez, hay muchas oportunidades para que el belga y sus rivales al sprint compitan por la victoria, incluso si no hay una prestigiosa final al sprint en los Campos Elíseos esperando al final de tres semanas agotadoras.

“Todos los años son duros. El Tour nunca es fácil. Las etapas son duras, pero creo que surgirán oportunidades”, dijo Philipsen. “Creo que las oportunidades máximas para nosotros como equipo son quizás nueve, eso con la etapa de grava incluida. Pero también se ve que algunas de esas etapas terminan con una escapada. Si podemos hacer seis sprints de nueve, sería genial”.

“Este año, no iremos a París, por lo que la mentalidad de los sprinters es diferente. Tenemos que sufrir hasta el final si queremos ganar la medalla de oro. Lamentablemente, no nos esperan recompensas finales en París, pero aun así es un Tour bonito con buenas oportunidades”.

La batalla por la camiseta verde también podría ser más intensa que el año pasado, con Philipsen diciendo que Mads Pedersen – un distante segundo lugar el verano pasado – podría ser una vez más su competidor más cercano por el premio más grande de los velocistas.

“Probablemente creo que Mads será uno de mis grandes competidores”, dijo. “Tal vez no ha demostrado que es el mejor en sprints puros, pero ha demostrado que es un ciclista fuerte y capaz de sumar puntos en todas las etapas.

“Definitivamente, si se lo propone desde la etapa 1, creo que es diferente al año pasado. Si va al 100%, entonces es un gran rival”.

Mientras que Philipsen ve quizás media docena de oportunidades para él repartidas en las 21 etapas, Van der Poel está más limitado en lo que puede lograr durante la carrera. Por supuesto, volverá a trabajar para su compañero de equipo en las etapas puramente de sprint, aunque las oportunidades para los corredores de Clásicas, incluso los mejores del pelotón como él, son más limitadas.

“La cuestión es que los corredores como yo sólo tienen unas pocas posibilidades”, dijo Van der Poel. “Para las etapas de sprint, es obvio que elegimos a Jasper y luego en las etapas que me convienen también vamos muy duro, como en cada Gran Vuelta.

“Las etapas más fáciles son de casi 3.000 metros de desnivel, por lo que ya no es tan fácil. El recorrido hace que sea muy difícil demostrar una buena forma”.

Sin embargo, planea viajar hasta Niza, incluso con otro objetivo importante en los Juegos Olímpicos de París poco después de la conclusión del Tour.

“Creo que fue bastante relajado tener una larga preparación antes del Tour”, dijo Van der Poel. “Ahora también será largo para nosotros con los Juegos Olímpicos después del Tour, por lo que era muy importante tener esos días sólidos.

“El plan es competir durante todo el Tour y, si es posible, intentar ganar una etapa. Después estaré presente en las etapas al sprint para Jasper. Es un poco similar al año pasado, pero cuando tuve posibilidades, me sentí un poco mal. Así que espero aprovecharlas si es posible”.