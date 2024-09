El holandés no gana desde el doblete Tour de Flandes-París-Roubaix pero tiene chances en el Campeonato Europeo

Han pasado más de cinco meses desde que Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) levantó los brazos en señal de victoria, y a medida que se acerca el Campeonato Mundial de Ruta UCI, incluso él está minimizando sus posibilidades de defender su título en la carrera de ruta masculina.

Sin embargo, se ha estado preparando para Zurich en España después de abandonar el Renewi Tour y está tratando de perder algunos kilos para estar en su mejor nivel en el recorrido montañoso.

“Ya estoy trabajando en el Campeonato del Mundo”, declaró Van der Poel a la prensa el viernes antes de competir en el Campeonato de Europa en Limburgo. “Será difícil prolongar mi título, pero lo intentaremos”.

“Intentamos ser un poco más ligeros que en primavera. Eso es importante. También es importante añadir algunos entrenamientos más largos, ya que el Campeonato Mundial será una carrera larga. Hay una pequeña posibilidad, pero el recorrido de la carrera determinará mucho. No soy uno de los principales favoritos en ese recorrido, pero eso tal vez me dé algo de margen”.

El recorrido de 273,9 kilómetros de la carrera en ruta masculina del Campeonato Mundial de Ruta UCI incluye siete vueltas finales de un circuito de 27 km que incluye una subida de 1,9 kilómetros con una pendiente media del 6,2 % y una subida más corta de 500 metros.

Van der Poel es realista sobre sus posibilidades y dijo que echará de menos el maillot arcoíris si no gana en Zúrich. “Es un maillot muy bonito y destaca en el pelotón. Mi año con el maillot arcoíris ha sido mejor de lo que jamás hubiera esperado. El doble Tour de Flandes – París-Roubaix es algo de lo que todavía estoy orgulloso. Lo habría firmado por adelantado”.

El holandés restó importancia a la lesión en la rodilla que lo dejó fuera del Renewi Tour, diciendo que se golpeó la rodilla con el manillar durante la contrarreloj individual.

“Los días siguientes sentí mucho dolor y todavía tenía algunos problemas sobre la bicicleta”, dijo. “Tomamos la decisión inteligente de no forzarlo. He tenido mi cuota de lesiones de rodilla en el pasado. Sentí que no era muy grave, pero también que no era muy inteligente seguir montando. Cuando comencé a montar de nuevo después de dos días de descanso, sentí que estaba mucho mejor de inmediato”.

El tiempo que ha pasado fuera de la bicicleta ha sido mínimo y no ha afectado a su forma, añade. “Lo que más me ha dado pena ha sido no poder participar en la última etapa. Tenía muchas ganas de participar y también era el motivo principal por el que quería participar en el Renewi Tour. Ha sido una decepción, pero afortunadamente no ha sido más que eso”.

Van der Poel se unirá a sus compañeros de equipo holandeses en Limburgo el domingo en el Campeonato Europeo de Ruta UEC, pero ha ofrecido sus servicios para liderar al velocista Olav Kooij si no puede hacer un movimiento.

“Tengo que intentar crear ocasiones en el circuito de Limburgo, pero por supuesto hay muchos países con un velocista de primer nivel y quieren controlar la carrera”, dijo Van der Poel.

“Después de la primera etapa del Renewi Tour hice un reconocimiento. Así que sé lo que me espera. Es un camino estrecho y con muchas curvas. Le he dicho a Koos (el seleccionador nacional Koos Moerenhout, ed.) que también estaré encantado de ayudar en la salida, si he podido hacer lo que tengo que hacer en la parte intermedia. En ese caso, no me importaría ayudar”.