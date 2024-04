Campeón del mundo sin Jasper Philipsen mientras Alpecin-Deceuninck traslada a Bélgica a Scheldeprijs

Las posibilidades de Mathieu van der Poel de ganar un tercer Tour de Flandes sin duda aumentaron con la devastadora caída de Wout van Aert (Visma-Lease A Bike) en Dwars door Vlaanderen esta semana. Pero el holandés expresó su simpatía tanto por su rival belga como por Lidl-Trek, que perdió a Jasper Stuyven por una fractura de clavícula.

“(La caída) es particularmente desafortunada para el Tour de Flandes, pero aún más para Wout y Jasper. Vives durante meses antes de esas dos carreras importantes y luego, sólo unos días antes, estás fuera. Realmente no deseas eso con cualquiera”, dijo Van der Poel en comentarios previos a la carrera enviados a los medios por Alpecin-Deceuninck.

“Nunca he ocultado que prefiero competir con todos los mejores corredores en la salida”, dijo. “Si la ausencia de Wout y Jasper me afectará, no se puede predecir de antemano. Quizás habrá aún más presión sobre mis hombros, lo que no lo hace más fácil”.

Van der Poel no planeaba correr en Dwars puerta Vlaanderen después de ganar el E3 Saxo Classic y quedar segundo detrás de Mads Pedersen en Gent-Wevelgem y no piensa en lo que podría haber sucedido.

“(Dwars puerta Vlaanderen) nunca estuvo en el menú, porque el doble E3 – Gent-Wevelgem ya era bastante difícil. Y nunca sabremos si yo también habría estado involucrado en el accidente, pero podría haber sido así. , por supuesto”, dijo.

Alpecin-Deceuninck también anunció el viernes que Jasper Philipsen, ganador de la Milán-San Remo, no correrá el Tour de Flandes. Ha sido sustituido por Gianni Vermeersch.

“De acuerdo con la dirección y el rendimiento del equipo, Jasper está cambiando un poco su programa, ya que el miércoles correrá en Scheldeprijs, tal como lo hizo el año pasado, antes de la París-Roubaix, con éxito”, afirmó el equipo en Instagram.

También en la alineación del Alpecin-Deceuninck están Søren Kragh Andersen, Silvan Dillier, el campeón mundial sub-23 Axel Laurance, Xandro Meurisse y Oscar Riesebeek.

Los comentarios preparados de antemano por Van der Poel no mencionaron el cambio en la plantilla que restará un poco de potencia a su apoyo al Tour de Flandes.

Aunque Visma-Lease a Bike y Lidl-Trek han perdido miembros clave, Van der Poel dijo que “siguen siendo dos bloques súper fuertes incluso sin la presencia de Van Aert y Stuyven, respectivamente. Jorgensen, Benoot, Pedersen, Milán, lo que sea”. .

“Al menos conmigo, el enfoque sigue siendo el mismo. Voy a hacer lo mío. Ganar el Tour de Flandes nunca es fácil y el domingo no será diferente”.

“¿Cómo voy a afrontarlo? No puedo decir mucho al respecto de antemano. Depende de cómo evolucione la carrera y de cómo sea la situación. Por supuesto, asumiré la responsabilidad, pero como dije, en mi opinión , Visma-Lease a Bike y Lidl-Trek siguen siendo oponentes muy fuertes.”