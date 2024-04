El campeón del mundo destaca el riesgo de utilizar bicicletas de carretera aerodinámicas y la chicane de París-Roubaix

La seguridad, las colisiones, los adoquines y las chicanes se discutieron tanto como ganar la París-Roubaix y una tercera clásica monumental de la primavera cuando Mathieu van der Poel y Jasper Philipsen hablaron antes de un recorrido final de reconocimiento el viernes por la mañana.

Los corredores de Alpecin-Deceuninck han dominado las Clásicas en las últimas semanas, ganando Milán-San Remo, De Panne, el E3 Saxo Classic y el Tour de Flandes. Terminaron doblete en París-Roubaix en 2023 y parecen preparados para dominar la carrera nuevamente.

Sin embargo, tras la terrible caída en Itzulia y la ausencia de Wout Van Aert tras su caída a alta velocidad en Dwars Door Vlaanderen, Van der Poel y Philipsen son los únicos corredores entre los nueve primeros del ranking UCI que no están lesionados y están fuera de combate. La seguridad y la búsqueda de las soluciones adecuadas para proteger a los ciclistas están en la mente de todos.

“Es una mierda ver a muchos de nuestros oponentes y a muchos otros muchachos lidiando con mala suerte en este momento”, dijo Philipsen, mostrando verdadera solidaridad entre los corredores.

“El veredicto es bastante duro para muchos muchachos, estarán fuera por algunas semanas o meses. Como equipo hemos evitado toda mala suerte, lo cual está a nuestro favor. Hemos tenido suerte”.

Van der Poel es pragmático en materia de seguridad. Sus habilidades de manejo y potencia en ciclocross lo ayudan a mantenerse a salvo, pero es plenamente consciente de los peligros.

Tiene sus opiniones pero no quiere ser el portavoz del pelotón ni un líder en materia de seguridad. Está feliz de respetar el proceso de consulta del equipo de ciclistas creado por la CPA y sus decisiones.

“Se pueden hacer muchas cosas para mejorar las cosas, pero en mi opinión nunca serán completamente seguras, lo cual es una pena”, dijo.

“La parte más peligrosa del ciclismo son los ciclistas, nosotros asumimos los riesgos. También me arriesgo porque también me uno al partido. Si quieres ganar, tienes que estar ahí. Ese es el problema. Todo el mundo quiere estar delante en el mismo punto y simplemente no es posible.

“El proyecto SafeR intenta pensar en soluciones, pero es muy difícil porque corremos en carreteras abiertas. El año pasado, la llegada del Tour de Francia en el circuito de automovilismo fue, para mí, una de las finales más peligrosas que he visto jamás. Entonces esa tampoco es la solución. No sé si existe uno”.

¿Bicicletas de carretera para la París-Roubaix?

Tanto van der Poel como Philipsen destacaron cómo el diseño de bicicletas ha cambiado las carreras y la seguridad de los ciclistas en los últimos años, especialmente en carreras extremas de adoquines como la París-Roubaix.

La mayoría de los equipos renunciarán a la comodidad de las bicicletas 'Roubaix' este año y montarán sus habituales bicicletas de carretera el domingo, equipadas con neumáticos sin cámara de 32 mm.

Se prefiere la aerodinámica y la velocidad a la comodidad, la absorción de impactos y un mejor manejo de la bicicleta. Los tubulares se han sacrificado por la velocidad de los tubeless, a pesar de que ofrecen mayor seguridad y un desinflado más lento en caso de pinchazo.

“Creo que los adoquines no están hechos para recorrerse en bicicleta de carretera”, dijo sin rodeos Van der Poel. “Los otros sectores adoquinados son bastante malos, pero transitables. Ir a Arenberg a 65 km/h no tiene nada que ver con la habilidad con la bicicleta, sólo es esperar que la moto aguante”.

Philipsen destacó la diferencia entre una punción tubular y una punción sin cámara.

Los insertos especiales pueden ayudar a reducir el impacto de un pinchazo sin cámara que se desinfla repentinamente, pero si el neumático y el inserto se desprenden, puede causar un choque repentino o destruir una llanta de fibra de carbono.

“Si vas a Arenberg a 60 km/h y golpeas una piedra, incluso alguien con muy buenas habilidades en bicicleta puede sufrir un pinchazo”, sugirió Philipsen. “Entonces es muy difícil mantenerse erguido debido a la velocidad y la pérdida de agarre. Incluso el mejor ciclista probablemente se estrellará”.

Van der Poel, posiblemente el mejor ciclista en este deporte, estuvo de acuerdo.

“Si un neumático se pincha, es muy difícil mantener la moto recta”, dijo.

La chicane no es una broma

Van der Poel echó más leña al fuego cuando el debate sobre la chicane París-Roubaix estalló al escribir “¿Es esto una broma?” en las redes sociales cuando se reveló el diseño de la chicane.

A pesar de las conversaciones con Adam Hansen, presidente del Cyclistes Professionnels Associés (CPA), el sindicato de ciclistas, Van der Poel todavía no está convencido de la chicane del Bosque de Arenberg creada para la carrera del domingo.

A Van der Poel le gustaría girar a la derecha en el famoso sector adoquinado en lugar de salir de la tradicional carretera recta de alta velocidad.

“Sin duda, el bosque de Arenberg es una de las zonas más peligrosas que hacemos en la carrera y en todo un año ni siquiera yo me siento cómodo”, admitió.

“Así que es bueno que intenten pensar en algo, pero en mi opinión, la chicane no es el camino a seguir. Y hacerlo la semana anterior quizás tampoco sea la mejor opción.

“Creo que venir de la derecha es una buena solución”, afirmó.

“Adam Hansen me envió un mensaje de texto y he visto algunas opciones que tienen para los próximos años, que parecen bastante buenas, pero en mi opinión, la chicane va a ser aún más peligrosa.

“Si entras delante en Arenberg, todavía estás en carrera, pero si entras en la chicane en la posición 20, te quedarás quieto y perderás medio minuto.

“No tengo miedo de dar mi opinión, pero si el resto del grupo piensa algo más, simplemente la seguiré. Intentaré ganar la París-Robaix con o sin chicane. Realmente no quiero pensar demasiado en eso”.