La superestrella holandesa vio con el torso desnudo cómo Tadej Pogačar apenas le ganaba – Vídeo

El ciclista número 74 en salir de la crono de la cuarta etapa del Tour de Suiza, Mathieu van der Poel, marcó un increíble tiempo de 26'38 en el recorrido llano de 23,7 km para tomar la delantera en la contrarreloj individual. Luego vio cómo un ciclista tras otro, en algunos casos especialistas en contrarreloj, no conseguían batir su tiempo.

Mientras tanto, el piloto de Alpecin-Premier Tech se acomodó en el asiento caliente, andando con el torso desnudo en un día muy caluroso, con temperaturas que superaban los 30°C y un nivel de humedad del 51%.

No fue hasta el último participante, el corredor número 126, el maillot amarillo Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), que partió una hora más tarde, que el tiempo de Van der Poel finalmente cayó, por apenas 0,04 segundos. Van der Poel se desplomó en su silla, hizo una mueca y arrojó su botella de agua mientras asimilaba el resultado.

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Más tarde, la superestrella holandesa fue multada con 500 CHF por el jurado de comisarios del Tour de Suiza por “vestimenta inapropiada mientras estaba en el banquillo”, según informó La llama roja y otros medios.

El ciclista de 31 años llegó al Tour de Suiza, corriendo en la carretera por primera vez desde abril con el objetivo de ponerse a punto antes del Tour y, con suerte, conseguir una victoria de etapa. Pero, de manera realista, su última oportunidad estaba en la etapa 4.

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Van der Poel admitió que los dos primeros días de carrera en Suiza fueron difíciles, después de un duro entrenamiento y, sobre todo, con las temperaturas cálidas, como dijo a AD.

“La sensación fue realmente mucho mejor que los primeros días. También hacía menos calor. Me sentí mucho mejor de inmediato”, dijo Van der Poel al periódico holandés AD después de la etapa 3, donde terminó quinto.

Había planeado ir a toda velocidad en la contrarreloj, poniendo a prueba sus piernas una vez más antes del Tour de Francia, que comienza con la contrarreloj por equipos en Barcelona dentro de dos semanas. Su plan casi se hizo realidad.