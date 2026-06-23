La superestrella holandesa vio con el torso desnudo cómo Tadej Pogačar apenas le ganaba – Vídeo

El ciclista número 74 en salir de la crono de la cuarta etapa del Tour de Suiza, Mathieu van der Poel, marcó un increíble tiempo de 26'38 en el recorrido llano de 23,7 km para tomar la delantera en la contrarreloj individual. Luego vio cómo un ciclista tras otro, en algunos casos especialistas en contrarreloj, no conseguían batir su tiempo.

Mientras tanto, el piloto de Alpecin-Premier Tech se acomodó en el asiento caliente, andando con el torso desnudo en un día muy caluroso, con temperaturas que superaban los 30°C y un nivel de humedad del 51%.

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