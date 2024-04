El campeón del mundo se centró en la fuerza de su propio equipo en una carrera que compara con un 'mini-Tour de Flandes'

Un optimista favorito de la Amstel Gold Race, Mathieu van der Poel, ha descrito el Clásico Holandés como “un poco como un mini-Tour de Flandes”, y después de ganar ediciones consecutivas de De Ronde y París-Roubaix, espera afrontar una carrera en casa.

Van der Poel recordó su victoria en Amstel en 2019 y calificó su triunfo en el último metro superando a sus rivales hasta la línea de meta de Valkenburg como “mi primera gran victoria realmente en la carretera”.

El líder del Alpecin-Deceuninck también destacó que las últimas semanas no podrían haber sido mejores para él y afirmó: “Ahora se trata de mantener esa forma durante los próximos diez días. Y eso será necesario porque tanto en Amstel como el próximo domingo En Lieja-Bastogne-Lieja tendremos un campo de competidores con otros corredores, quizás más frescos”.

Los comentarios de Van der Poel han disipado así cualquier duda sobre si el holandés correría en Lieja-Bastogne-Lieja, y el campeón de Flandes y Roubaix ahora centra su atención en el último Monumento de la temporada.

“Por supuesto que me gustaría volver a la Amstel Gold Race”, dijo Van der Poel, que ha corrido dos veces en el Dutch Classic. “Mi victoria en 2019 es una que nunca olvidaré.

“El espectacular resultado todavía atrae la imaginación de los fanáticos, y también fue mi primera gran victoria fuera de casa. Esos son momentos que uno aprecia”.

Terminar cuarto en 2022, añadió Van der Poel, sirvió para confirmar que la carrera tenía mucho en común con el Tour de Flandes: un terreno técnico, a veces muy accidentado, que ha ganado tres veces, “con muchas curvas y colinas empinadas”. , pero sin adoquines.”

A riesgo de decir lo obvio, señaló que la temporada había ido muy bien hasta el momento, pero también afirmó que quizás estaría en desventaja en Lieja-Bastoña-Lieja, donde muchos de los especialistas de las Ardenas no sólo estarían más fresco que él después de su larga campaña en las Clásicas de primavera, pero que también “escalan mejor que yo”.

Si bien las 11 subidas categorizadas de Lieja y los 4.100 metros de escalada vertical aún podrían ser un gran desafío para Van der Poel, primero llega el domingo y la Amstel Gold Race, y el holandés fue a comprobar el recorrido el miércoles.

“No es que fuera muy necesario, porque obviamente conozco las carreteras del Limburgo holandés”, argumentó. “Pero fue bueno refrescar la memoria y eso nunca puede ser malo”.

Tal vez como era de esperar para un piloto que ha estado muy por encima de sus rivales en las tres Clásicas que ganó esta temporada, Van der Poel dijo que “no estaba demasiado preocupado” por quiénes eran sus rivales.

“¿A quiénes considero mis principales rivales? Como sabes, eso no me preocupa mucho. Tampoco he mirado la lista de participantes todavía. Puede sonar a cliché, pero me baso principalmente en mis propias fuerzas y las de nuestro equipo. ” dijo, señalando que su propio equipo, que incluirá a Søren Kragh Andersen, Quinten Hermans y Gianni Vermeersch, ha demostrado lo que pueden hacer, independientemente de la oposición.

“Hemos demostrado en las últimas semanas que como equipo podemos tomar el control de la carrera cuando sea necesario”, indicó Van der Poel, y el dominio del Alpecin-Deceuninck en la París-Roubaix el pasado domingo, que culminó con el devastador ataque del holandés a 60 km del final, fue un ejemplo de ello.

“También (este) domingo estaré bien rodeado, con muchachos que han demostrado que están en buena forma”, dijo, “y tenemos un impulso muy positivo. Creo que podemos viajar a (el empezar en) Maastricht sintiéndose confiado.”

